Vi piacerebbe mettervi in garage un'auto da rally? Proprio una vera auto da WRC, non una replica o un modello simile. Un bolide come ad esempio la Peugeot 206 WRC, versione da gara dell'utilitaria francese, protagonista del campionato del mondo rally dal 1999 al 2003.

Un modello vincente capace di portarsi a casa due volte il titolo piloti con Marcus Grönholm (2000-2002) e tre volte quello costruttori (2000-2001-2002). Avete già l'acquolina in bocca?

Piatto ricco

La piccola francese in versione WRC (telaio C31) si trova in vendita su www.artandrevs.com, purtroppo senza indicare il prezzo, anche se non è difficile ipotizzare una cifra tra i 300.000 e i 400.000 mila euro, considerato anche il palmares. Palmares che comprende 24 prove speciali, 15 delle quali con Grönholm al volante

Vittorie rese possibili da 2 litri turbo da 300 CV, capace di far schizzare la francesina da 0 a 100 km/h in circa 4" portandola fino ai 220 km/h di velocità massima.

Quasi ventenne

La Peugeot 206 WRC in vendita è datata 2001, poi successivamente modificata con componenti provenienti dalla versione che corse nel 2003. Unità nata in configurazione asfalto e tenuta a battesimo dalla coppia Grönholm-Rautiainen in occasione dell'ADAC Rally Deutschland, l'appuntamento tedesco del mondiale Rally. Apparizione segnata da una foratura che la privò del podio, facendola fermare al quarto posto.

Messa in naftalina la Peugeot 206 WRC è stata successivamente ceduta al Bozian Racing, team che ha utilizzato la piccola francese nel mondiale del 2004, col pilota francese Nicolas Vouilloz nei round su asfalto ed Henning Solberg per i restanti appuntamenti su neve e sterrato.

La 206 è stata meticolosamente conservata fino al 2016, quando in Bozian Racing decisero di effettuare un restauro completo tramite la SMG, una società di Philippe Gache specializzata in questo genere di interventi. Il telaio è stato riportato al metallo nudo e ogni pannello è stato ispezionato e, se necessario, sostituito.

Pronta per tornare alle gare

Portata su strada l'ultima volta a giugno 2019 in occasione di un test eseguito da un ex ingegnere Peugeot, la 206 WRC del 2001 viene venduta completa di documenti che testimoniano la revisione completa presso la Vaison Sport e il certificato "race-ready". .

Non manca nemmeno un ampio kit di ricambi per poterla avere sempre in forma smagliante. Pensiamo sia davvero difficile avere una 206 WRC in condizioni migliori di questa. Siete pronti a fare la vostra offerta?