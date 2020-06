E’ il momento giusto per acquistare una BMW di recentissima presentazione come la Serie 1, ora con trazione anteriore? Tra le offerte speciali per il riavvio delle attività dopo le chiusure per Coronavirus, c’è anche la proposta su modelli nuovi proprio come la Serie 1 (F40), applicando moderne formule di leasing per privati, e spostando la scadenza della promozione al 30 giugno 2020.

La 116d M Sport a 5 porte con Formula Leasing ha un listino ridotto a 31.365 euro, che comprende la copertura assicurativa BMW Credit Protection Free sulla persona a protezione del credito.

È previsto l’anticipo di 6.945,93 euro, e poi ci sono 11 rate da 139,93 euro (Tasso Leasing 0,99%, TAEG 2,86%), più il valore futuro garantito di 23.115,1 euro, con non più di 15.000 km percorsi.

Vantaggi

Molto interessante la possibilità di accedere ad un marchio premium come BMW, dai listini adeguati all’immagine, con una forma di leasing per privati: lo sconto iniziale è di quasi 3.500 euro, e poi le rate sono per un solo anno a circa 140 euro, con un tasso bassissimo.

Il chilometraggio è al limite per un diesel, anche se in questa fase iniziale si viaggerà comunque di meno. BMW azzera anche le spese di istruzione pratica e le spese di incasso, e regala l’assicurazione sul credito.

Svantaggi

La rata finale è praticamente il costo di un’auto nuova della stessa cilindrata di un marchio non premium: il leasing, quindi, è un modo per passare il valore futuro garantito su un nuovo modello, cercando di giocare sull’importo delle rate mensili della successiva auto nuova.

C’è qualche piccola spesa, come il bollo leasing auto da 16 euro nel secondo canone, ma più che altro ci sono offerte simili che comprendono nel canone altri costi di gestione ordinaria, dichiarati espressamente anche negli esempi web.

In sintesi

Modello (esempio) BMW Serie 1 5 porte 116d M Sport Promozione Formula Leasing Scadenza 30 giugno 2020 Listino scontato 31.365 euro Servizi aggiuntivi BMW Credit Protection Free Anticipo 6.945,93 euro Rate 11 da 139,93 euro Tasso Leasing 0,99% TAEG 2,86% VFG 23.115,1 Limite chilometrico 15.000 km Limitazioni e condizioni Solo vetture in pronta consegna fino ad esaurimento scorte