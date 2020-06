Nell’ambito del gruppo FCA, si moltiplicano le proposte economiche vantaggiose in tempo di ripresa dopo i blocchi per il Coronavirus: tra le offerte più interessanti per il mese di giugno c’è sicuramente quella di Jeep, anche perché nella gamma è appena arrivata qualche novità.

Ad esempio, è arrivato il motore 1.3 da 130 e 150 CV per la Jeep Compass. Un modello fresco di uscita, ma già in offerta al pari delle altre vetture della casa.

La Jeep Compass 1.3 GSE 130 CV con cambio manuale e in allestimento Longitude ha un prezzo iniziale scontato di 24.607,50 euro; con il finanziamento Jeep Excellence non si versa anticipo e si inizia a pagare dopo 210 giorni - quindi nel 2021.

A questo punto ci sono 42 rate da 369 euro (TAN 0% salvo arrotondamento rata, TAEG 3,87%). Al termine, il valore futuro garantito è di 12.117,19 euro, con un limite di 60.000 km e 0,10 euro per ogni km percorso in più.

Vantaggi

Jeep concede su un modello di recente presentazione un finanziamento interessante - considerato il periodo di ripresa, e anche rispetto alla concorrenza - disponibile su molti modelli.

Si può contare con zero anticipo, zero interessi sulle rate e zero rate nel 2020, e in più è inclusa nell’importo la polizza furto e incendio, che per la zona di esempio di Bologna ha un valore di 2.228,55.

Svantaggi

Attenzione ai calcoli della rata effettiva, se alla vettura da acquistare si aggiungono, oltre agli oneri finanziari, eventuali accessori e servizi in più.

L’unica controindicazione su questo tipo di proposta è forse, appunto, di natura psicologica: solo a gennaio ci si renderà conto che si dovranno pagare tre anni e mezzo di rate da 370 euro al mese.

Quindi, anche se di fatto a giugno si può guidare un’auto nuova senza spendere quasi nulla, meglio fare bene i calcoli per il futuro.

In sintesi