Quando nell’analisi delle offerte si vuole cercare qualcosa di veramente economico, una delle prime scelte rimane sempre la Dacia Sandero.

Anche nelle offerte per il mese di giugno il modello Streetway, cioè la versione stradale non “alta”, si può acquistare con costi veramente ridotti; a maggior ragione, con l’opzione Dacia Super Ripartenza promossa in modo specifico per il post-Coronavirus.

Un modello base come la Sandero Streetway Access con il piccolo 1.0 SCe da 75 CV finisce per costare 7.950 euro; con un anticipo di 1.450 euro, ci sarebbero 60 rate da 89,50 euro (TAN 5,25%, TAEG 7,07%) e una rata finale di 2.941,50 euro, per un massimo di 50.000 chilometri e 0,10 euro per ogni km percorso in più.

Con l’opzione Super Ripartenza, però, le prime quattro rate iniziali e le due finali sono di un solo euro, devoluto alla Protezione Civile: quindi le rate intere diventano 54, e il TAEG scende al 4,83%.

Vantaggi

Una cosa è assolutamente certa: se si vuole spendere poco per un’auto nuova, che è anche più spaziosa della media delle utilitarie, la Sandero Streetway ha poche rivali.

L’anticipo è inferiore ai 1.500 euro, ci sono le rate a un euro, le singole rate sono inferiori a 90 euro e la rata finale si potrebbe anche riscattare con una certa tranquillità. È una delle scelte da tenere in considerazione in tempo di crisi post-Covid.

Svantaggi

La formula delle sei rate da un euro, che per il periodo di crisi si concentra sui primi quattro mesi, non viene applicata né in caso di normale recesso, né in caso di inadempimento.

Il vero limite sta nel modello proposto, che è veramente alla base della gamma, mancando di accessori che ormai sono anche sulle utilitarie più semplici: meglio pensare ad un modello un poco superiore della gamma Sandero.

In sintesi