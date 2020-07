Alimentata a miele, provvista di suite panoramica dedicata agli amici a 4 zampe e guidata dallo “Spirito della Farfalla”. Sono queste le proposte della piccola Megan per la futura auto di lusso firmata Rolls-Royce.

Un'idea arrivata per posta alla Casa britannica che, armata di computer, ha rielaborato il disegno della bimba, di soli otto anni, creando uno strabiliante render.

Tante idee da tutto il mondo

Ed ecco che così la fantasiosa cabrio Rolls prende vita (in maniera virtuale), dando un esempio del premio che toccherà al futuro vincitore (o vincitrice) del concorso Young Designer, indetto lo scorso aprile dalla Casa inglese.

Il contest ha avuto un'affluenza davvero sorprendente: secondo quanto comunicato da Rolls-Royce infatti sono arrivate oltre 5.000 illustrazioni, realizzate da bambini di età inferiore ai 16 anni e provenienti da oltre 80 diversi paesi.

Tra le oltre 5.000 proposte, rigorosamente disegnate a mano, i giudici ha selezionato 220 progetti finalisti, ed i vincitori verranno annunciati entro la metà di luglio.

Nella gallery qui sotto trovate un assaggio delle varie idee presentate, mentre sul sito dedicato all’iniziativa Rolls-RoyceYoungDesignerCompetition.com potete guardare la lista completa di tutte le estrose invenzioni.

Un primo giorno di scuola indimenticabile

Oltre al render ufficiale del proprio disegno (come quello che vedete sopra) il vincitore avrà la possibilità essere accompagnato al primo giorno di scuola, assieme al proprio migliore amico, su una lussuosa Rolls-Royce rigorosamente guidata da un elegante chauffeur.

Il secondo classificato riceverà invece un certificato firmato a mano da Torsten Müller-Ötvös, Amministratore delegato di Rolls-Royce Motor Cars.

Infine, un fortunato vincitore proveniente dal Regno Unito riceverà un nuovo kit per la progettazione di un’auto elettrica utile per partecipare al progetto “Greenpower Challenge”, competizione automobilistica realizzata per le scuole di tutta la Gran Bretagna con lo scopo di avvicinare i giovani all’utilizzo di risorse rinnovabili anche nel settore automotive.