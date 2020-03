Non smette mai di stupire quanto Mansory sia in grado di prendere un veicolo già appariscente e trasformarlo in qualcosa di ancora più vistoso.

La Rolls-Royce Cullinan ha già un prezzo di oltre 260.000 euro e se ne possono spendere altre migliaia per personalizzarla a proprio piacimento, ma cosa succede se la Casa di Goodwood non riesce a renderla abbastanza d'effetto? È qui che entra in gioco Mansory, che modificherà otto esemplari del SUV più costoso al mondo trasformandoli nella versione "Coastline".

Novità estetiche e non solo

Sebbene il Cullinan sia stato concepito per essere il SUV più lussuoso ed elegante di sempre, Mansory ha deciso di iniettarle un po' di sportività installando prese d'aria più grandi sul cofano realizzato in fibra di carbonio.

Le nuove minigonne laterali, poi, vanno oltre al puro fattore estetico: oltre a far sembrare più bassa e allungata l'auto, servono anche a ottimizzare il flusso d'aria che ci passa sopra.

Per quanto riguarda invece le "prese d'aria" sui parafanghi anteriori e sui montanti posteriori, non sono vere ma servono solo ad "incattivire" l'auto. Sul retro, i quattro scarichi e gli spoiler multipli sono tratti caratteristici che la distinguono dal SUV standard.

Fotogallery: Rolls-Royce Cullinan Mansory Coastline

14 Foto

Parola d'ordine "appariscenza"

E se già l'esterno è particolarmente vistoso, non è nulla rispetto a ciò che si vede aprendo le portiere: un'enorme ondata di turchese, tanto da ritrovarsi anche sul seggiolino per bambini.

Non è solo l'interno ad aver ricevuto questo colore, perché anche il tradizionale stemma Rolls-Royce sul cofano - assieme alle linee verticali della griglia anteriore - è stato reso turchese; lo stesso colore poi divide anche le due verniciature della carrozzeria, l'Ocean Blue e il Secret Silver.

Oltre a tutte le modifiche visibili a occhio, Mansory ha messo le mani anche sul motore portando il Cullinan Coastline V12 da 571 a 610 CV, per un aumento di 100 Nm di coppia che ora tocca quota 950 Nm. Con questi numeri, il SUV XL passa da 0 a 100 km/h in 5 secondi, per una velocità massima di 280 km/h.

Mansory non ha ancora detto quanto costi convertire la Rolls-Royce Cullinan alle specifiche Coastline, ma è sicuro che non sia un lavoro propriamente economico.