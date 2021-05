Tutto è iniziato con OmniAuto.it ormai 20 anni fa e poi, una volta diventati maggiorenni, abbiamo cambiato nome diventando Motor1.com Italia. Un cambiamento che non ha però stravolto la nostra missione: tenervi informati su tutto ciò che succede nel mondo dell’auto.

Un mondo che cambia ormai alla velocità di una Bugatti Chiron lanciata in rettilineo, con non solo nuovi modelli ma tecnologie che evolvono giorno dopo giorno, nuovi sistemi di propulsione, stravolgimenti socio-economici e crisi contro le quali combattere per non soccombere. Ma come non perdersi nemmeno una delle tante notizie che pubblichiamo ogni giorno?

Cos'è Google News

Certo, il nostro sito è sempre a portata di click, con i suoi articoli e video, ma ha un difetto: non è ancora capace di avvertirvi ogni qual volta arriva un nuovo contenuto. A farlo per lui c’è però un altro strumento molto comodo ed efficace: Google News.

Si tratta di un aggregatore di notizie disponibile sia come app per smartphone e tablet Android e sistemi iOs (iPhone e iPad), sia per pc grazie al sito ufficiale news.google.com, nel quale potete trovare anche tutte le notizie di Motor1.com Italia. E per non perderne nemmeno uno vi basta iscrivervi, naturalmente completamente gratis.

Come iscriversi a GNews

Iscriversi a Motor1.com su Google News è estremamente facile: prima di tutto dovete scaricare la app da Play Store se avete un sistema Android o da App Store se invece utilizzate device Apple. Oppure collegatevi alla pagina di Google News dal vostro computer.

Una volta entrati loggatevi con le vostre credenziali Google e collegatevi alla pagina di Motor1. Infine cliccate con mouse o dito sull’icona con la stella e la scritta Segui.

Da quel momento nella app troverete tutti i nostri contenuti, in ordine cronologico, con notizie, prove, video, gallery e altro ancora. Ogni contenuto può essere salvato per poterlo poi leggere con calma in un secondo momento, oppure condiviso sui social.