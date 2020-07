Sapete bene che noi di Motor1.com non siamo certo degli scienziati. Alcuni di noi hanno sicuramente una modesta conoscenza - ed esperienza - del mondo scientifico, ma decisamente non abbastanza per ritenerci scienziati.

Tuttavia, quando si parla di auto, la scienza va di pari passo. E oggi, vi proponiamo una sorta di esperimento, per noi meno esperti più sensoriale che scientifico: dovete sapere, infatti, che ogni rumore che sentiamo produce delle onde sonore, e che queste possono "prendere forma" ed essere visibili in video.

Questo è esattamente ciò che ha fatto il team di Vanarama.com, prendendo sei diverse supercar e trasformando il loro sound in qualcosa non solo da ascoltare ma anche da vedere. E si sa quanto gli appassionati adorino il suono di un motore potente: è come un generatore sonoro di emozioni viscerali.

Il team di Vanarama.com ha creato dunque una playlist che include tutti i più grandi successi dell'automobilismo, dal rumoroso V8 americano della Ford GT40 al raffinato V12 italiano della Ferrari LaFerrari.

E così, invece di vedere le auto in azione, possiamo vedere le onde sonore prodotte dai loro motori che si scatenano tra un cambio di marcia e l’altro. Un'esperienza davvero quasi "zen" per coloro che amano il suono dei pistoni, ma anche molto interessante per le menti più scientifiche.