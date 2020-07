Quasi la metà delle auto nuove vendute in Italia sono SUV, crossover e fuoristrada, quella tipologia di auto "utili e sportive" che è ormai immancabile nei listini di ogni costruttore.

Per la loro natura di auto rialzate e dallo stile imponente i SUV non sono solitamente campioni nei consumi e nelle emissioni di CO2 e per questo rischiano di rimanere escluse dai nuovi incentivi fino a 3.500 euro con rottamazione (1.750 euro senza) atteso per agosto.

Esistono però dei SUV, tendenzialmente quelli più moderni ed efficienti a benzina, diesel e GPL, che rientrano nel limite dei 61-110 g/km di CO2 del nuovo incentivo (qui l'elenco completo). Per questo vi proponiamo una lista dei 10 SUV più economici fra quelli più venduti, ricordando che è possibile spendere ancora meno con gli incentivi regionali, comunali e le tante promozioni delle case auto.

