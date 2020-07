Dopo l'emergenza Coronavirus, che ha causato il blocco delle attività produttive e commerciali, anche i concessionari hanno cercato di tornare il più possibile alla normalità, inizialmente con ingressi solo su appuntamento. Ora c'è un altro piccolo passo in avanti, perché ritornano i famosi "porte aperte" di sabato e domenica.

Ne è un esempio Suzuki con l'iniziativa "Aperti per Te", che dopo lo scorso week end fa il bis sabato 25 e domenica 26 luglio. Attenzione però: il sabato è a ingresso libero, mentre la domenica su appuntamento, ecco come si prenota.

Come prendere appuntamento

L'accesso alla concessionaria è libero per sabato 25 luglio - ovvero, si può andare anche per curiosare senza per forza aver bisogno di parlare con un venditore - mentre domenica 26 l'ingresso è solo previo appuntamento.

Per prenotarsi basta cercare il concessionario più vicino sul sito ufficiale Suzuki.it, dopodiché si può decidere se prendere appuntamento via mail, via telefono o anche attraverso WhatsApp.

Ovviamente, rimangono le norme sul distanziamento sociale e vige l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, concessionari compresi.