Negli showroom di DS ci sono principalmente due modelli: DS 3 Crossback e DS 7 Crossback. Presto arriverà a rinforzare le fila un nuovo modello: si tratta della DS 9 che la Casa francese ha presentato pochi mesi fa.

Un terzetto di modelli che non rimarrà solo ma anzi, secondo quanto rivelato ad Autoexpress da Alain Descat - amministratore delegato di DS Automobiles nel Regno Unito - stanno per arrivare novità.

Cosa ci aspetta

Stando alle parole del manager inglese presto gli showroom del marchio saranno occupati da 6 differenti modelli. Ai 2 SUV e alla berlina si uniranno la nuova generazione di DS 4, commercializzata con 2 differenti carrozzerie, e un altro SUV, ancora più imponente rispetto alla DS 7 Crossback.

L'amministratore delegato non ha voluto rivelare l'esatta identità dei nuovi modelli, in quanto non è stato ancora deciso nulla sulla commercializzazione o la destinazione sul mercato.

Emissioni zero

Per quanto riguarda l'elettrico, l'a.d ha sottolineato come un quarto dei modelli DS venduti in Europa siano elettrificati. Un buon risultato che non deve però portare a dormire sugli allori, anzi: secondo mr Descat DS non deve fermarsi qui. E così non sarà: ci sarà un cospicuo investimento sull'elettrico con l'arrivo della nuova piattaforma eVMP.

Fotogallery: DS 9

126 Foto

Questa nuova architettura sarà commercializzata dal 2023 e non dovremmo sorprenderci e sarà certamente utilizzata anche da DS per la propria gamma 100% elettrica.