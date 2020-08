Per dare un nome ad una promozione nei tempi di rilancio estivo, dopo il lockdown da Coronavirus, non poteva forse esserci una frase più intrigante di “Senza Impegno”, che è quella utilizzata da Seat per una specifica promozione entro il 30 settembre, dedicata alla SUV compatta Seat Arona.

Cosa significhi è presto detto: non c’è solo l’assenza di anticipo, ma anche la possibilità di restituire l’auto in qualsiasi momento dopo il trentunesimo giorno dall’acquisto, e fino al termine del pagamento delle rate, che sono 35. L’offerta è disponibile su tutte le motorizzazioni di Arona, ma vediamo l’esempio sulla Arona 1.0 TGI 90 CV Reference alimentata a metano.

Il listino è di 19.950 euro, compresi due anni di garanzia aggiuntiva o 40.000 km ed esclusa IPT; si arriva ad un prezzo di 14.005 grazie al contributo di Seat pari a 4.445 euro, e al contributo statale di 1.500 euro con rottamazione di un veicolo fino a Euro 4.

Senza versare anticipo, si pagano 35 rate da 175 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,41%), ma si può appunto restituire l’auto a partire dal secondo mese senza costi aggiuntivi, ovviamente con il versamento regolare delle rate precedenti. Concludendo il pagamento delle rate mensili, la rata finale è pari a 10.004,16 euro.

Vantaggi

Considerando la categoria della vettura, l’importo di partenza di 14.000 euro è già vantaggioso, così come il fatto di non versare anticipo, e i due anni di garanzia aggiuntivi.

L’aspetto più originale sta proprio nell’offerta Senza Impegno, che è difficile da trovare in altre proposte simili, se non in forma di assicurazioni: per tre anni si ha la sicurezza di non pagare spesa aggiuntive, qualora si decidesse per qualsiasi motivo di interrompere il finanziamento.

Svantaggi

L’offerta è valida solo per le vetture in stock, che molto probabilmente saranno dotate di accessori in più rispetto alla vettura di esempio; sono anche da aggiungere anche alcune spese, come ad esempio l’IPT.

Rispetto ad altre offerte del gruppo Volkswagen, qui non è previsto il rimborso di tre rate del finanziamento, e per ottenere questo sconto è necessario un usato da rottamare fino ad Euro 4. Al momento, l’offerta è solo sul modello Arona.

In sintesi