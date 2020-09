Novità per la Seat Ibiza, per la quale è ora disponibile il motore 1.5 turbo benzina da 150 CV e 250 Nm di coppia. Unità già adottata da numerosi modelli del Gruppo Volkswagen e ora pronta a debuttare sotto al cofano della piccola spagnola.

Per la Ibiza il 1.5 sarà disponibile unicamente col cambio automatico DSG doppia frizione a 7 rapporti e la trazione anteriore e arriverà anche in Italia, con tempistiche e prezzi ancora da definire.

La più potente

La Seat Ibiza col 1.5 turbo benzina da 150 CV diventa così la più potente della gamma, con prestazioni al vertice: 219 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,2”. Prestazioni unite a consumi che, secondo il ciclo WLTP, sono compresi tra 5,6 e 6,4 litri ogni 100 km con emissioni tra 128 e 147 g/km di CO2.

Come scritto all’inizio ancora non si conoscono i dettagli dell’offerta commerciale per la Ibiza da 150 CV, il cui arrivo in Italia è confermato. Quasi sicuramente si posizionerà al top del listino, che attualmente parte dai 16.700 euro della 1.0 benzina da 80 CV in allestimento Style e tocca i 21.850 con la 1.6 TDI da 95 CV in allestimento FR.