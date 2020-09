Nel listino delle auto elettriche si inserisce prepotentemente anche Volvo, in particolare con la compatta Volvo XC40, siglata T5 Recharge Plug-In Hybrid: tra le promozioni di settembre, c’è qualcosa di interessante anche per lei in versione automatica e in allestimento Inscription Expression. Secondo un metodo che è proprio di Volvo, cioè proporre soluzioni di vendita moderne e non convenzionali, l’offerta riguarda il noleggio a lungo termine, indicato per le aziende.

Vediamo qualche dato, al quale bisogna aggiungere l’IVA: l’anticipo è di 4.500 euro, e le rate per 36 mesi sono di 311 euro per un massimo di 45.000 km. La cosa interessante è quel che è compreso in questo canone: assicurazione Rca e infortunio conducente, limitazione di responsabilità per incendio, furto e altri danni, assistenza e soccorso stradale h24, manutenzione ordinaria e straordinaria e bolli: sono esclusi praticamente solo pneumatici e veicolo sostitutivo. L’offerta con questo importo è condizionata all’incentivo statale, oltre alla disponibilità delle vetture.

Vantaggi

Il noleggio a lungo termine, qui con un esempio aziendale, è sempre più diffuso anche sulle vetture private, per chi usa spesso l’auto e la cambia regolarmente: in pratica, pagato l’anticipo iniziale, il calcolo si fa su una rata che, a parte carburanti e poco altro, comprende tutte le spese di gestione, e anche molti servizi assicurativi, senza altre preoccupazioni. In più, per un anno, Volvo rimborsa fino ad un anno di elettricità, ad alcune condizioni chiaramente specificate nell’esempio ufficiale.

Svantaggi

L’esempio è piuttosto sintetico, almeno a livello di dati, e probabilmente segue lo schema del sito internazionale Volvo. Sarebbe stato interessante un esempio anche per il noleggio a lungo termine per privati: il sito italiano in generale dà proprio più importanza alle offerte aziendali. Complesso anche il sistema delle franchigie in caso di esubero chilometrico, o anche di chilometri in meno.

In sintesi

Modello (esempio) Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid automatico Inscription Expression Promozione Noleggio a lungo termine (IVA esclusa) Scadenza 30 settembre 2020 Servizi aggiuntivi Assicurazione Rca e infortunio conducente, limitazione di responsabilità per incendio, furto e altri danni, assistenza e soccorso stradale h24, manutenzione ordinaria e straordinaria e bolli Anticipo 4.500 euro Rate 36 rate da 311 euro Tasso Leasing Non indicato Maxi rata finale (VFG) Non indicata Limite chilometrico 45.000 km • Km supplementari: - entro 15% dei Km totali 8,03 €cent/Km - oltre 15% dei Km totali 16,06 €cent/Km • Km in meno: - entro 15% dei Km totali 4,01 €cent/Km - oltre 15% dei Km totali 2,01 €cent/Km Limitazioni e condizioni Sulle vetture disponibili; l'offerta è calcolata sul contributo statale massimo possibile