Dopo la sua prima apparizione nel 1964 come icona di divertimento e libertà al volante, la Mini Moke è pronta a tornare sulle strade britanniche. La nuova generazione della "spiaggina" degli anni Sessanta sarà inizialmente prodotta in un'edizione speciale di soli 56 pezzi e si potrà comprare solamente al di là della Manica.

MOKE International Limited promette però di lanciare nuovi modelli anche in Europa a partire dal 2021. Intanto le lista d'attesa per la Moke 56 si stanno riempiendo velocemente, prima che si parta con quella che dovrebbe essere la produzione di serie della Moke Classic.

Le origini

La prima Mini Moke è stata progettata da Alec Issigonis ed in poco tempo è diventata un mito dell'automobilismo. Inizialmente pensata come un veicolo militare robusto ispirato alla storica Jeep Willys, ben presto è diventata uno dei simboli più amati degli anni Sessanta.

Per gli abitanti di alcune località costiere più esclusive d'Europa, Caraibi, Stati Uniti e Asia in quegli anni è diventata la modalità di viaggio preferita per spostarsi dalla propria abitazione al lungomare.

Da allora quest'auto ha affascinato anche artisti di fama internazionale di ieri e di oggi, come Brigitte Bardot, Kate Moss, DJ Khalid ed è apparsa anche in quattro film di James Bond.

Come sarà la Moke 56

La Moke 56 sarà disponibile in 14 colori e presenterà una griglia frontale cromata. Non mancheranno un discreto stemma del Regno Unito sui parafanghi anteriori e una targa numerata incisa sul cofano.

Sono previste anche una serie di aggiornamenti, sia per quanto riguarda il motore che il telaio, per andare incontro alle esigenze degli acquirenti odierni, anche se la vettura dovrà obbligatoriamente mantenere inalterate quelle caratteristiche che l'hanno distinta per più di cinque decenni.

Le modifiche sostanziali riguardano l'utilizzo di un nuovo motore benzina 4 cilindri a iniezione diretta, nuove sospensioni potenziate, così come un nuovo impianto frenante. Il cambio sarà disponibile sia automatico che manuale e lo spazio a bordo ci promettono sarà maggiore. Di serie il servosterzo e il parabrezza riscaldato.

Ma veniamo al costo di questa Moke 56. La mini Mini a cielo aperto sarà a breve disponibile esclusivamente per la clientela britannica ad un prezzo base di 20.000 sterline (circa 22.000 euro al cambio attuale), tasse escluse.