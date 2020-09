MINI festeggia la sua prima vittoria al rally di Montecarlo con una nuova edizione speciale delle hatchback Cooper S e John Cooper Works.

Portando il nome del leggendario pilota nordirlandese che si aggiudicò la vittoria nel 1964, la Paddy Hopkirk Edition sfodera i classici colori da corsa delle MINI di quegli anni, con un 37 in bella vista sulla fiancata - il numero da gara di Hopkirk.

Stile vintage

Considerato che la vernice rossa e il tetto bianco imitano lo stile retrò della MINI vincitrice di Hopkirk, il numero 37 si trova sul centro delle portiere proprio come l'auto da corsa del 1964.

Fotogallery: MINI Cooper S Paddy Hopkirk Edition

10 Foto

A seconda del mercato, l'auto sarà dotata di cerchi in lega da 17 o 18 pollici con finitura brunita, mentre griglia del radiatore, prese d'aria inferiori e maniglie delle portiere saranno in nero lucido. La stessa finitura è applicata anche allo sportello del serbatoio, ai loghi MINI e alle cornici dei gruppi ottici.

Altro rimando alla MINI da rally, il numero 37 appare anche nella contorno dell'indicatore di direzione laterale, assieme agli adesivi di Paddy Hopkirk Montecarlo.

La firma del pilota è posta sul portellone posteriore, mentre il numero di immatricolazione della vettura vincitrice "33 EJB" appare sull'unica striscia bianca sul cofano motore, sul lato guida.

Personalizzabile negli optional

All'interno, l'abitacolo è decorato con le superfici interne Piano Black, con la firma di Hopkirk sulla plancia lato passeggero e nelle luci di ingresso a LED sotto le portiere. Alcuni mercati, poi, potranno anche avere la chiave col numero 37.

MINI ha confermato che, comunque, questa edizione speciale può essere personalizzata: sono infatti disponibili praticamente tutti gli optional della gamma Cooper hatchback a tre e cinque porte, da aggiungere all'equipaggiamento di serie.

Per tutta la gamma hatchback

Le specifiche Paddy Hopkirk sono disponibili per tutta la gamma Cooper S, oltre alla più potente John Cooper Works. Il motore è sempre il 2.0 quattro cilindri a benzina, ma se i modelli Cooper S sviluppano circa 190 CV, la John Cooper Works raggiunge i 231 CV.

Questo significa che la Cooper S a tre porte e cambio automatico fermerà il cronometro a 6,7 secondi nello 0-100 km/h (il manuale richiede un decimo di secondo in più), mentre la John Cooper Works richiederà solo 6,1 secondi (o 6,3 secondi se col cambio manuale).

La Paddy Hopkirk Edition sarà in vendita a partire da ottobre, ma MINI non ha ancora confermato né il prezzo di partenza, né le specifiche per il mercato italiano.