La Morgan 3 Wheeler, l'erede della storica tre ruote inglese nata nel 1909 come Runabout, si prepara a rinascere nel 2022 in una forma rinnovata, ma nel frattempo saluta l'attuale generazione con la serie speciale "P101 edition".

In pratica prima dell'anno sabbatico 2021 che vedrà interrompere la produzione la Morgan 3 Wheeler P101 sarà realizzata in soli 33 esemplari per collezionisti e appassionati del genere al prezzo di 45.000 sterline (50.276 euro al cambio attuale) che con l'IVA italiana arriva a poco più di 61.000 euro.

Carenatura traslucida solo su un lato

Per dare l'addio al motore bicilindrico a V S&S che ha l'omologazione in scadenza, la Morgan 3 Wheeler P101 sfoggia una serie di finiture esclusive come ad esempio la carenatura asimmetrica in materiali compositi su un lato dell'abitacolo che con la sua finitura traslucida ricorda le coperture della Morgan da corsa degli Anni '70.

Fotogallery: Morgan 3 Wheeler P101

8 Foto

Sullo stesso tema dell'aerodinamica e del design filante sono realizzati i copricerchi Aero dipinti in tinta carrozzeria, così come i fari di profondità Hella da 9" ribassati che sono più vicini alle sospensioni e riducono le turbolenze.

33 esemplari personalizzabili

Per accentuare l'unicità e l'impostazione asimmetrica della 3 Wheeler P101 la Morgan ha realizzato due diversi tubi di scarico laterali, uno nero e l'altro bianco con rivestimento ceramico, ma anche terminali con taglio obliquo, un piccolo parabrezza, nuove feritoie e rivetti di fissaggio a vista.

I colori esterni fra cui scegliere sono due, nero o bianco, cui si aggiungono le decal specifiche P101 che si ispirano a seconda dei casi alle auto da record di Bonneville, allo stile mimetico di guerra (quello delle foto), agli aerei della RAF della Seconda Guerra Mondiale o alle Morgan da gara. Tutti i 33 esemplari previsti sono già stati assegnati ad altrettanti rivenditori nel Regno Unito, in Europa e negli USA.

Pesa solo 525 kg

Ricordiamo che il bicilindrico 2.0 a benzina della Morgan 3 Wheeler sviluppa 83 CV trasmessi con un cambio manuale 5 marce alla singola ruota posteriore e permette all'inglese che pesa appena 525 kg di raggiungere i 185 km/h scattando da 0 a 100 in 6,0 secondi. L'elettrica EV3 ha invece 63 CV e tocca i 145 km/.