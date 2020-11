La Mercedes Classe R non è fra le auto della Stella più ricordate o sognate, neppure nella su versione più estrema AMG R 63 da 510 CV e 630 Nm, ma qualcosa fa credere che la monovolume della Stella possa rinascere sotto forma di auto elettrica.

A farcelo credere è un articolo di Car Magazine che parla proprio di un'inedita Mercedes-AMG GLR, erede spirituale della Classe R, ma con le forme più attuali di un SUV elettrico probabilmente rinominato EQR in onore alla gamma EQ.

SUV 7 posti elettrico da 1.020 CV

In pratica, secondo il magazine inglese, si tratterebbe di un SUV a batteria da 7 posti dotato di ben tre motori elettrici (secondo l'ultima moda delle EV più potenti) per un totale di 1.020 CV e 1.350 Nm.

Fotogallery: Mercedes Classe R

41 Foto

Sono numeri stratosferici per un SUV, anche se elettrico, ma comunque in linea con la gamma sportiva del marchio AMG al debutto (se si esclude la pionieristica SLS Electric Drive) nel settore delle auto elettriche.

Dal 2025

L'arrivo di questa Mercedes-AMG GLR (o EQR) non è comunque previsto prima del 2025 e in questa prospettiva si inserisce perfettamente nell'evoluzione del marchio tedesco che punterà sempre di più sull'elettrico per ridurre le emissioni allo scarico delle sue auto.

Pur in assenza di una qualsiasi ufficialità occorre quindi rimanere vigili e cercare di carpire indizi e prove della GLR dalle concept e dai muletti di prova con cui Mercedes-AMG ci mostrerà in maniera più o meno velata l'arrivo del nuovo SUV elettrico super sportivo.