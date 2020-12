Sta terminando questo stranissimo 2020, caratterizzato dall’emergenza Coronavirus: invece di una delle classiche promozioni di dicembre, ci sia lecito sognare un po’.

Andiamo quindi in casa Mercedes, e vediamo di puntare molto in alto: anche in questo caso troviamo delle offerte, soprattutto destinate alle aziende con partita IVA, con le formule di leasing o noleggio. Un nome su tutte, Mercedes-AMG GT R, e una formula, il noleggio a lungo termine myMobilityPass, per fare un esempio.

La formula rateale, per un massimo di 60.000 chilometri, non prevede anticipo, ma trentasei rate mensili. Mercedes non indica il listino nell’esempio, ma ve lo diciamo noi: 148.000 euro per la versione di ingresso, e in allestimento strettamente di serie.

La rata, pertanto, è ben distante da quelle che di solito proponiamo negli articoli delle offerte: 2.900 euro più IVA al mese, circa 3.560 euro IVA compresa.

Rata grande, ma anche tanti servizi: per Mercedes, l’obiettivo è di “non pensare a nulla, se non al carburante”. Quindi l’importo comprende bollo, tasse, assicurazioni RCA e furto e incendio con Kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria, con service 24h e assistenza Mobilo.

Poi c’è la gestione amministrativa, e trattandosi di una AMG anche un corso di guida AMG Drive Academy, più altri servizi che si possono aggiungere a richiesta.

Vantaggi

Non è frequente che una casa proponga un’offerta pubblica su una delle sue supercar: da questo punto di vista la proposta di Mercedes è lodevole.

Un’auto aziendale simile è sicuramente di immagine, e una rata così piena di servizi è sicuramente pratica, consentendo anche, se possibile, di risparmiare qualcosa.

Svantaggi

E’ un’offerta aziendale, e i costi generali di gestione, benzina compresa, sono tutt’altro che basici: 3.570 euro per trentasei fa 128.520 euro.

Ci vuole un contesto solido, insomma, e senza problemi di liquidità: non per molti, soprattutto in questo periodo, e per un’auto quasi da pista. Sognare, però, non costa nulla.

In sintesi

Modello (esempio) Mercedes-AMG GT R Promozione Noleggio a lungo termine myMobilityPass Scadenza 31 dicembre 2020 Servizi aggiuntivi Immatricolazione e tasse, Copertura RCA, Assicurazione Incendio, Furto e Kasko, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Service 24h e assistenza Mobilo, Gestione Amministrativa, Corso di guida AMG Drive Academy; ulteriori Servizi Opzionali disponibili su richiesta Anticipo/primo canone Anticipo zero Canoni mensili 36 da 2.900 euro + IVA (circa 3.560 euro) Limite chilometrico 60.000 km Limitazioni e condizioni Non necessaria permuta o rottamazione; l’esempio è per il modello indicato e senza indicazione di IVA