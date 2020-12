Dopo 10 anni di onorata carriera, la Bentley Mulsanne è uscita di produzione in questo 2020 senza lasciare eredi, anche a causa dell'andatura del mercato che, a oggi, è dominato dai SUV.

Per rendere omaggio alla lussuosa berlina britannica, gli "scienziati pazzi made in Russia" del Jagger Garage hanno preso il suo predecessore, la Arnage, e l'hanno trasformata in un fuoristrada a dir poco rialzato.

Completamente nuova "sotto"

Non credete che abbiano solo alzato le sospensioni e messo quattro gomme enormi, perché quest'auto è frutto di un progetto molto più grande: c'è un nuovo telaio in acciaio inossidabile, rendendo la vettura una "body-on-frame", con tanto di longheroni e traverse.

Gli assi di questo sistema 4WD provengono da una leggenda nel mondo dei fuoristrada, la Nissan Patrol. Questo significa che il guidatore può andare a bloccare i differenziali quando il gioco si fa più duro (e, nonostante le gomme, può capitare, dato il lungo interasse).

Anche sotto il cofano ci sono novità: nel 1999, la Arnage offriva l'iconico V8 Biturbo Bentley da 6.75 litri, ma i suoi alti costi di manutenzione hanno spinto Jagger Garage a sostituirlo con un Toyota 3UZ-FE, e cioè un 4.3 V8 Aspirato con una rispettabile potenza di 300 CV. E fra l'altro, entra a malapena nel vano motore, a causa del "poco" spazio.

Fedele all'originale fuori e dentro

Eppure, buona parte del lato lussuoso di questa berlina è stato mantenuto: infatti, oltre alla mancanza di dettagli funzionali "grezzi" come lo snorkel, sono rimaste la modalità silenziosa per lo scarico personalizzato in acciaio inox e anche il piccolo pedale sinistro per il freno di stazionamento (che però, qui serve per azionare le ridotte).

Per farla breve, una lussuosa berlina fuoriclasse che ora passa le sue giornate in compagnia di Nissan Patrol e Land Cruiser, in mezzo al fango.