Per sua natura, l'Audi A4 Allroad è in grado di avventurarsi fuori dai sentieri battuti. Ma, come avrete sicuramente intuito, quella di cui vi parliamo non è propriamente una Allroad originale... Mentre molti appassionati di Audi solitamente abbassano l’assetto della propria auto per renderla più aggressiva e racing, il proprietario di questa, invece (si chiama Gene Pascua), ha deciso di andare nella direzione opposta.

Il risultato è a dir poco epico: metà auto da battaglia, metà fuoristrada. Divertimento assicurato. Noi di Motor1.com abbiamo scambiato quattro chiacchiere con lui.

Com'è nata l'idea

Primo proprietario dell’auto, Gane la acquistò nel luglio 2015 senza alcuna intenzione di trasformarla in un veicolo d'avventura.

"L’idea iniziale era semplicemente quella di comprare un’auto che avesse spazio a sufficienza nel bagagliaio per trasportare comodamente i miei due cani", ci ha raccontato Pascua. "Non avevo sicuramente la benché minima intenzione di trasformarla in ciò che vedete oggi".

Voglia di avventura

Tutto cambia però nel 2017, quando Gene decide di dare un taglio alla sua solita routine. Inizia così, nel 2018, ad apportare alcune modifiche, tra cui il montaggio di sospensioni su misura per affrontare non solo tutte le strade “comuni”, ma anche quelle più impensabili e inarrivabili.

Ma per intraprendere delle vere avventure off-road, ci vuole molto più della sola altezza da terra: Gene ha così montato anche un set da ben 13 luci, per avere ottima visibilità in ogni condizione, su qualsiasi tipo di terreno. Inoltre, per fornire energia sia all’impianto luci che al sistema radio satellitare, questa A4 dispone di un setup a doppia batteria.

Tra campagne e raduni

A conferire all’insolita Allroad un aspetto da Rambo, c’è un portapacchi super attrezzato raggiungibile tramite una scala che si arrampica sopra al lunotto posteriore. Un’ulteriore aggiunta sono poi le maxi-ruote Rotiform CCV-OR montate su pneumatici fuoristrada. Per supportare il trasporto del peso extra, Pascua ha inoltre ottimizzato il motore Audi con un sistema di aspirazione maggiorato e uno scarico con un sound davvero appropriato alla vettura.

Vettura che viene usata come si deve: Pascua afferma che la sua speciale Audi ha recentemente superato le 100.000 miglia (circa 160mila km), e mentre di tanto in tanto partecipa a raduni automobilistici, esplorare le campagne più sconfinate e andare in campeggio sono i suoi passatempi preferiti.

Questa non è di certo la prima volta che vediamo una station wagon modificata per affrontare simili avventure, ma è sicuramente una delle più incredibili.