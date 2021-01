Tra le promozioni di gennaio c’è anche qualcosa di alternativo. Per esempio, nel mercato italiano c’è il lancio di una vettura cinese, figlia del gigante Great Wall, marchiata Haval, un sub-brand nato nel 2013. Per il momento la vettura è una sola, la Haval H2: si tratta di un SUV medio disponibile in due allestimenti, e con un motore 1.5 che viene proposto con alimentazione a GPL.

Per la precisione, la Haval H2 è immatricolata come GPL monofuel, e quindi a prevalente alimentazione a gas di petrolio liquefatto: questo significa che ai vantaggi ecologici si uniscono anche agevolazioni territoriali, come ad esempio lo sconto del 75% fino all’esenzione totale sulla tassa di proprietà, a seconda delle regioni.

E lo sconto? Haval propone due vetture, la H2 in versione Easy in promozione a 18.800 euro, e la Premium che costa 20.900 euro, sempre IVA compresa e IPT esclusa. Difficile trovare prezzi simili in questa categoria.

Vantaggi

In assenza di una versione ibrida, il GPL può essere un’alternativa interessante, per un SUV medio di impostazione attuale, e dal prezzo di un’utilitaria. Oltretutto, può contare su optional come tetto panoramico, accesso senza chiavi, sedili in pelle elettrici, fari a LED e sensori di parcheggio.

Ufficialmente viene indicato solo lo sconto sul listino, ma non è difficile accedere a finanziamenti agevolati, con rate basse visto il costo iniziale ridotto.

Svantaggi

Una vettura che si sta facendo conoscere sul nostro mercato, e che quindi ha bisogno di un po’ di rodaggio, anche per valutare bene luoghi di acquisto e soprattutto di assistenza.

Considerato il prezzo interessante, il modello in lancio e il periodo particolare, sarebbe stato utile trovare nel sito ufficiale anche un esempio di un finanziamento agevolato.

In sintesi