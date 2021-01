Chissà se e come cambierà la Abarth 595 con la nascita di Stellantis. Magari ci saranno motori ancora più potenti oppure, visti i tempi, ci sarà un passaggio all'elettrico. Domande che troveranno risposta tra qualche tempo.

Intanto la gamma 595 si aggiorna ma per chi non si accontenta da Pogea Racing arriva la Hercules, tuning esagerato che porta la piccola dello Scorpione a raggiungere e superare quota 200 CV. Sono 220 per la precisione, con la coppia che sale a 350 Nm. E non è tutto.

Total black

Vestita con una livrea che lascia spazio unicamente al nero la Abarth 595 Hercules, interrotto solo dal giallo e rosso del logo del brand. Un look fatto anche di tanti muscoli, generose prese d'aria (anche sul nuovo cofano) e aerodinamica pesantemente modificata, compreso un grosso alettone posteriore. Tutti elementi in fibra di carbonio, per contenere il più possibile il peso.

Ci sono poi altre modifiche come le sospensioni coilover, l'assetto ribassato di 45 mm e nuovi cerchi in lega forgiati da 18" con pneumatici Michelin Pilot Sports 4S.

Il protagonista naturalmente è il motore, che grazie agli upgrade - che comprendono rimappatura centralina e nuovo scarico - per toccare così i 232 km/h di velocità massima e passare da 0 a 100 km/h in 6,2".

Quanto mi costi

Interessati a portare al limite la vostra Abarth 595? Bene, il budget per le modifiche è di 18.810 euro. Che ne dite?