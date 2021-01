Rinnovata nello stile e nella tecnologia, la Hyundai Tucson nella versione full hybrid è tra le protagoniste delle offerte di gennaio. La recente novità di Hyundai, pur essendo appena uscita, sfrutta la possibilità dei nuovi contributi sulle vetture a basse emissioni, a patto di rottamare un veicolo decennale: uniti al contributo rottamazione della casa, si ottiene così un massimo di 5.750 euro di sconto.

Per una nuova Tucson HEV 1.6 T-GDI XLine Dal listino iniziale di 36.450 euro si scende quindi a 30.700 euro, compresa IVA ed esclusi IPT e contributo PFU; ad un anticipo di 6.500 euro, seguono 48 rate mensili di 288,75 euro (TAN 2,95%, TAEG 3,73%) e una maxi rata finale di 16.896,50 euro, con le consuete opzioni di restituzione, sostituzione o riscatto prevista da questo tipo di formule.

Vantaggi

Oltre all’interessante sconto iniziale, ci sono altri vantaggi: nell’offerta, oltre alle opzioni di questa versione, sono compresi i cerchi in lega da 19”, e quattro anni di assicurazione furto e incendio.

In un periodo in cui il tasso zero è piuttosto infrequente, i tassi praticati da Hyundai sono più bassi della media. Interessante anche il voucher aggiuntivo per chi possiede già una Hyundai in famiglia.

Svantaggi

Lo sconto impone la rottamazione di una vettura immatricolata da 10 anni, ma se l’ecobonus statale non è applicabile, Hyundai non aggiunge il proprio contributo Maxi-Rottamazione: questa offerta specifica, quindi, non è applicabile.

La rata mensile è bassa, ma l’anticipo di 6.500 euro è altino, e non può essere sostituito da una permuta.

In sintesi

Modello (esempio) Hyundai nuova Tucson HEV 1.6 T-GDI XLine Promozione Maxi rottamazione Hyundai, Hyundai i-Plus e Ecobonus statale Scadenza 31 gennaio 2021 Listino 36.450 euro Listino scontato 30.700 euro Servizi aggiuntivi cerchi in lega da 19” e 4 anni assicurazione furto e incendio; altre assicurazioni facoltative Anticipo 6.500 euro Rate 48 di 288,75 euro TAN 2,95% TAEG 3,73% Maxi rata finale (VFG) 16.896,50 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Gli importi si riferiscono all’applicazione dei massimi sconti statali con rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità, secondo la normativa vigente e fino ad esaurimento fondi. In caso di non applicabilità dell’ecobonus statale 2021, non si applica la Maxi Rottamazione Hyundai