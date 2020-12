A pochi mesi dalla presentazione ufficiale, Hyundai lancia sul mercato la quarta generazione del SUV di segmento C. Stiamo parlando della nuova Tucson. Un modello completamente rinnovato nel design che porta con sé notevoli aggiornamenti anche nella dotazione di serie e nella gamma motori.

Già ordinabile presso le concessionarie e tramite la piattaforma online Click-to-Buy di Hyundai, la nuova Tucson entra nel listino della Casa coreana con tre diversi allestimenti: XTech, XLine e eXellence e con tante motorizzazioni elettrificate tra le quali il 1.6 T-GDI benzina mild hybrid da 150 CV e il 1.6 T-GDI full hybrid da 230 CV.

A febbraio 2021, invece, saranno disponibili il 1.6 T-GDI in versione plug-in hybrid da 265 CV e l’allestimento sportivo NLine sulle motorizzazioni ad alimentazione tradizionale mentre ad aprile toccherà al 1.6 CRDi diesel mild-hybrid da 136 CV. Il prezzo di partenza della nuova Tucson nell’allestimento entry level XTech e con motore 1.6 T-GDI mild hybrid con cambio iMT è di 29.400 euro.

Tre allestimenti disponibili

La nuova Hyundai Tucson, come abbiamo detto, è disponibile in tre allestimenti. Già nella versione entry-level XTech viene offerto di serie un pacchetto di sicurezza completo che comprende il Lane following assist, l’Intelligent speed limit assist, la frenata automatica d’emergenza, la gestione automatica degli abbaglianti e il rilevamento della stanchezza del conducente. A questi si aggiungono il cluster digitale da 10,25” accoppiato ad uno schermo centrale da 8”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e i cerchi in lega da 17”.

Rispetto al precedente, l’XLine, che parte da 32.000 euro, aggiunge cerchi fino a 18”, i gruppi ottici anteriori e posteriori a LED, lo schermo centrale da 10,25” e il sistema di connettività BlueLink. A questi può essere aggiunto come optional il pacchetto Drive Assist che comprende l’Highway driving assist che combina lo smart cruise control e il lane following assist e il blind-spot collision avoidance assist.

L’allestimento top di gamma eXellence, disponibile da 33.600 euro, si distingue per i cerchi in lega da 19”, il portellone posteriore ad apertura elettroattuata, i sedili riscaldabili e l’impianto audio premium Krell. Come optional troviamo il Leather Pack (2.000 euro) e il Premium Pack (2.000 euro). Quest’ultimo offre il tetto panoramico elettrico, la vista panoramica a 360° e il nuovo sistema blind spot view monitor che riproduce le immagini dell’angolo cieco direttamente sul cluster da 10,25”.

Sono disponibili anche tre nuove tinte per la carrozzeria che possono essere abbinate al tetto a contrasto con gli allestimenti XLine e eXellence. All’interno, invece, spicca il nuovo pacchetto colore Teal, caratterizzato da finiture blu.

Strategia commerciale dedicata

Con l’obiettivo di raggiungere una market share del 5% nel segmento dei C-SUV e le 15.000 unità vendute all’anno, Hyundai propone una strategia commerciale studiata ad hoc per la Tucson. Per chi è interessato al modello 1.6 T-GDI a 48V con cambio iMT e allestimento XLine il vantaggio cliente è di 4.250 euro, a patto che si rottami una vettura (1.000 euro) e che si sia già in possesso di una vettura Hyundai (Loyalty 500 euro). La sconto sale a 4.750 euro per il modello 1.6 T-GDI HEV 230 CV XLine.

Ai classici finanziamenti e noleggi, Hyundai affianca anche i servizi di pagamento Hyundai Finance come i-PLUS e ByMobility che permettono di acquistare la Tucson certi di un valore futuro garantito, attraverso un anticipo e successive rate che variano in base al numero di mesi, al numero di km e ai servizi inclusi.

Fotogallery: Nuova Hyundai Tucson

18 Foto

I prezzi della Hyundai Tucson

Qui di seguito una tabella con i prezzi dei modelli già disponibili sul listino Hyundai.