Presentata un paio di mesi fa circa la nuova Hyundai Tucson si prepara ora a vestire i panni più sportivi con l’allestimento N Line, quello ispirato alle vetture più potenti della Casa coreana.

Una novità anticipata da una prima immagine teaser che mostra alcune delle modifiche estetiche apportate al SUV medio, senza però alcuna descrizione dettagliata nel comunicato stampa che le accompagna, né una menzione alla gamma motori.

Più aria

Osservando con attenzione le foto si nota prima di tutto il differente disegno della presa d’aria inferiore, dei fendinebbia e della loro cornice. Piccoli cambiamenti per dare un aspetto ancora più aggressivo al già imponente frontale della nuova Tucson.

Anche al posteriore ci sono novità: nuovo disegno per il paraurti, sotto al quale spunta un nuovo estrattore, luci inferiori con un nuovo stile e (almeno così pare) i terminali di scarico non più trapezoidali ma ovali. Ci sono poi nuovi cerchi in lega con disegno esclusivo.

Nulla si vede invece dell’abitacolo, dove potrebbero esserci modifiche a livello di materiali usati per gli inserti della plancia, sedili maggiormente profilati e volante sportivo.

Modifiche che, come sul resto della gamma N Line di Hyundai, non stravolgono in alcun modo l’aspetto dell’auto, ma si limitano a dare qualche tocco di sportività nei punti giusti, senza mai esagerare.

Quanti cavalli?

Per quanto riguarda le modifiche meccaniche, tutto rimane ancora avvolto dal mistero. Trattandosi di un allestimento sportivo ci si aspetterebbero unicamente i motori più potenti della gamma, come ad esempio il 1.6 T-GDI full hybrid da 230 CV.

Da alcune parti si vocifera invece di una cavalleria a quota 290, spremuti dall’inedito sistema ibrido plug-in in arrivo nel corso del 2021. Tutti rumors non ancora confermati, ma che lasciano presagire come la Hyundai Tucson N Line avrà comunque cavallerie non esagerate, per mantenere il giusto equilibrio tra prestazioni e consumi, specialmente se verrà confermata la presenza dell’ibrido.

Gamma allargata

Con l'introduzione della Tucson la famiglia N Line di Hyundai si allargherà ulteriormente e, negli Stati Uniti, conterà anche sulla Elantra, berlina non in vendita in Italia. Come si vede da un'infografica ufficiale arriveranno ulteriori modelli, compresi 2 SUV.