Anche per la nuova Hyundai i20 è arrivato il momento di mostrare i muscoli e svelare una parte di quel look grintoso che sarà sulla prossima i20 N.

Scopriamo infatti per la prima volta la Hyundai i20 N Line che sfoggia dettagli sportivi sia dentro che fuori, sull'esempio di quanto già fatto da i10 N Line e i30 N Line. La i20 N Line arriverà sul mercato a primavera 2021.

Bandiera a scacchi e doppio scarico

Per distinguersi dagli altri allestimenti la Hyundai i20 N Line parte dal paraurti anteriore dal disegno specifico che alloggia una mascherina nera realizzata sullo schema della bandiera a scacchi.

A questo si aggiunge il logo N Line, dettagli in grigio scuro e un nuovo paraurti posteriore che include dettagli aerodinamici, il retronebbia triangolare e il terminale di scarico sdoppiato.

Sedili sportivi e non solo

Nuovi sono anche i cerchi in lega da 17" con finitura bicolore. Le tinte di carrozzeria disponibili sono bianco, nero, grigio e ottone, con il bianco disponibile anche in versione a contrasto con tetto nero.

All'interno della Hyundai i20 N Line troviamo i sedili sportivi con logo N e cuciture rosse, il volante sportivo, la pedaliera metallica e la leva del cambio in pelle con inserti rossi.

Tre cilindri turbo benzina da 120 CV, pure mild hybrid

L'unico motore disponibile per la nuova Hyundai i20 N Line è il 1.0 T-GDI, tre cilindri turbo benzina da 120 CV, offerto anche in versione mild hybrid con impianto a 48 volt. Modifiche sono state apportate anche per migliorare la rapidità di risposta del motore, la sonorità dello scarico e le sospensioni.

Sulla Hyundai i20 N Line mild hybrid è possibile avere anche il nuovo cambio manuale con frizione elettronica iMT che promette consumi ed emissioni ridotte. Fra le dotazioni si segnala anche la connettività Hyundai Bluelink per i servizi online e le app sullo smartphone, oltre a diversi sistemi di sicurezza compresi nello Hyundai SmartSense.