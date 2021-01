Arriva in Italia la Subaru XV model year 2021, versione rinnovata del crossover compatto giapponese, con listino prezzi a partire da 24.950 euro.

Disponibile con la sola trazione integrale simmetrica abbinata al cambio automatico CVT la gamma si declina in 4 allestimenti "spalmati" sulle 2 motorizzazioni disponibili: una classica benzina e una mild hybrid (entrambe benzina).

Le novità

La Subaru XV m.y. 2021 si riconosce per il frontale ridisegnato, con nuova mascherina e paraurti più pronunciato, assieme al cofano con nuovo design. Nuovi sono anche i colori disponibili, ai quali si aggiungono le inedite tinte Lapis Blue Pearl e Horizon Blue Pearl. Infine sono nuovi anche i disegni dei cerchi in lega.

A cambiare è anche l'offerta tecnologica, che comprende per la prima volta la telecamera frontale. Inoltre per la Subaru XV mild hybrid è disponibile il sistema X-Mode con 2 nuove modalità di guida: snow/dirt e d.snow/mud. La prima è indicata per terreni ricoperti di neve, terra o ghiaia, la seconda invece per neve alta o fango profondo.

Sono inoltre presenti anche i sistemi SI-Drive ed e-Active Shift Control. Col primo si possono tarare le risposte delle varie componenti meccaniche in modalità Intelligent o Sport, mentre grazie al secondo - quando la XV è in modalità Sport - e simula una scalata di marcia quando si preme a fondo il pedale del freno.

Prezzi e motorizzazioni

Come scritto all'inizio le motorizzazioni disponibili sono 2: il 1.6 benzina da 114 CV e il 2.0 e-boxer da 150 CV. Il primo è disponibile nei 4 allestimenti Pure, Style, Style Xtra e Premium, mentre il secondo parte dall'allestimento Style.

I prezzi della Subaru XV 2021