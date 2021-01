La Maybach 57 è stata un'icona tra le ammiraglie di lusso degli Anni 2000. Parliamo però di un brand, Maybach, che, nato come tentativo di Daimler di riportare in vita un nome storico, non riuscì ad imporsi nel suo segmento. La 57 e la 62 rimasero sul mercato appena dieci anni, dal 2002 al 2012. La Maybach era comunque un’auto estremamente curata, con la meccanica della Mercedes Classe S e tante soluzioni per garantire il massimo comfort agli abbienti proprietari.

L’atelier Xenatic è riuscito a realizzarne una versione ancora più lussuosa. Con una produzione limitata in 100 esemplari, si pensa che solo 10 di questi abbiano avuto la carrozzeria da coupé come quella che vi presentiamo. La speciale Maybach fu realizzata su commissione di Mu’ammar Gheddafi nel 2010. Tuttavia, l’auto non fu mai consegnata al proprietario, a causa della caduta del governo libico avvenuta un anno dopo.

Dotazione eccezionale

L’ammiraglia presenta una particolare livrea con tonalità beige e crema ed è stata acquisita dal concessionario tedesco Autoleitner. Il rivenditore afferma che sia la Maybach Coupé meno “chilometrata” in tutto il mondo. Non fatichiamo a crederlo, dato che risultano percorsi appena 2300 chilometri.

La dotazione è ricchissima e comprende, ad esempio, portiere con chiusura soft-close, rivestimento doppio dei finestrini e persino un piccolo frigorifero.

Un V12 esagerato

Oltre all’estremo lusso, la Maybach 57 assicura prestazioni eccezionali. L’allestimento S, il più sportivo, regala un 6.0 V12 bi-turbo da 640 cavalli capace di sprigionare una coppia monstre di 1000 Nm: una potenza in grado annullare la mole di 2744 chilogrammi.

Com’è normale attendersi, un’auto di questo tipo richiede un prezzo adeguato. Il concessionario l’ha messa in vendita alla cifra di 961.950 euro. In confronto, il prezzo di circa 170 mila euro della nuova Mercedes Maybach Classe S (qui puoi guardare il video della nostra prova) sembra quello di una comune utilitaria.