Honda propone le sue offerte di febbraio su tutta la gamma, compresa la Civic a 5 porte, un modello costantemente aggiornato anche nella tecnologia, con i sistemi Honda Sensing e Honda Connect.

E’ interessante, quindi, vedere come si comporta la Casa nei confronti della Civic con il nuovo motore diesel 1.6 i-DTEC da 120 CV, il cui consumo medio è pari a 3,5 l/100 km, ma che in questo periodo non è troppo ben visto dalle normative sugli incentivi.

Il prezzo di listino per una Honda Civic 5p 1.6 Comfort è di 25.300 euro, che scende a 19.300 euro grazie ad uno sconto promozionale di 6.000 euro, con rottamazione. Versando un anticipo di 3.920 euro, si pagano poi 47 rate da 189 euro (TAN 4,98%, TAEG 6,30%), e una rata finale di 9.361 euro.

Interessante il fatto che l’eventuale rifinanziamento di questo importo è indicato da Honda come Opzione Maxirata: entro 45 giorni dalla scadenza, si può rateizzare il pagamento con la certezza di un TAEG massimo del 6,59%.

Vantaggi

L’offerta di Honda sul 1.6 turbo diesel di ultima generazione è da segnalare, perché il motore è comunque un Euro 6, i consumi sono molto bassi, e la vettura finisce per costare meno, con l’applicazione degli sconti, rispetto alla 1.0T Comfort a benzina. La maxi rata finale si può rifinanziare con condizioni già note in anticipo, oppure può diventare Valore Futuro Garantito anche per passare ad una nuova vettura.

Svantaggi

La Civic cambierà nel 2022, quindi durante il pagamento delle rate: questo potrebbe influenzare la scelta finale. Rispetto ad altre offerte del periodo, qui è previsto un anticipo di quasi 4.000 euro. Attenzione anche ai consueti oneri finanziari, ma anche alle disposizioni generali sulla circolazione delle vetture diesel in alcune località.

In sintesi