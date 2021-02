Dopo il debutto con le batterie da 58 e 77 kWh di capacità, la Volkswagen ID.3 City aggiunge al listino italiano la versione entry level con motore da 150 CV, batteria da 45 kWh che garantiscono un'autonomia elettrica di 350 km (WLTP).

La nuova Volkswagen ID.3 City si pone quindi alla base della gamma della compatta elettrica tedesca, con un prezzo di 34.800 euro che scontato degli incentivi statali con rottamazione scende a 24.800 euro.

350 km col pieno elettrico

A livello meccanico la Volkswagen ID.3 mantiene il motore elettrico e la trazione al posteriore, ma con una potenza ridotta da 204 a 150 CV. La migliore efficienza, testimoniata da un consumo omologato WLTP di 14,9 kWh/100 km, permette di percorrere fino a 350 km con un pieno, nonostante la batteria ridotta a 45 kWh netti di capacità.

La velocità massima è di 163 km/h e il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è pari a 8,9 secondi. Il caricatore di bordo per la ricarica in corrente alternata ha una potenza di 7,2 kW contro gli 11 kW delle versioni superiori. Nella ricarica in corrente continua dalle colonnine ultra veloci può arrivare a 100 kW, contro i 125 kW la top di gamma Tour.

Dotazioni di buon livello

Nella dotazione di serie della Volkswagen ID.3 City, già piuttosto completa, sono compresi il cruise control adattivo, la frenata d'emergenza automatica anche per ciclisti e pedoni, l'assistente al mantenimento corsia, i sensori di parcheggio davanti e dietro e il climatizzatore automatico.

Non mancano poi sulla City anche la selezione del profilo di guida, il sistema Keyless Go, i fari a LED, la strumentazione digitale, i comandi vocali, sedili e volante in pelle riscaldabili, il navigatore Discover Pro e la ricarica wireless dello smartphone. Tra gli optional a pagamento c'è invece la pompa di calore (1.340 euro) che, abbassando i consumi dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento, preserva l'autonomia della ID.3.

Volkswagen ID.3, il listino italiano