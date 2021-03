Quando si parla di Rolls-Royce il tempo non conta. Quando si tratta di Rolls-Royce e Pininfarina allora non solo non conta, ma si ferma completamente.

Il bello dei sogni è che in alcuni casi si possono pure realizzare, così se la disponibilità economica non fosse un problema, sappiate che è in vendita l'unico esemplare al mondo di Rolls-Royce Phantom Hyperion.

Prima il garage...

L'auto è nelle disponibilità dell'Al Ain Class Motors. Definirlo come semplice showroom sarebbe quantomai riduttivo, visto le vetture che può vantare. Si tratta infatti di modelli iper esclusivi, magari in edizione unica proprio come questa Rolls-Royce.

Tutto è iniziato con Abdulla Al Ketbi, che ha cominciato a commercializzare auto di lusso a metà anni '90. All'inizio erano Mercedes, per poi ampliare il proprio portafoglio ai brand più prestigiosi del globo. Il primo Alain Class Motors Showroom è stato aperto nella città di Alain, negli Emirati Arabi Uniti.

Attualmente possono vantare la possibilità di avere sempre a disposizione almeno 100 automobili presso la propria sede.

… e poi la vettura

Protagonista di questa potenziale vendita, sempre che abbiate a disposizione 12 milioni di dirham degli Emirati Arabi Uniti, ovvero poco più di 2,76 milioni di euro, è la Rolls-Royce Phantom Hyperion.

Vettura realizzata da Pininfarina a partire da una Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé. La one-off realizzata dal carrozziere italiano nel lontano 2008, è più corta del modello da cui deriva. Singolare la copertura in legno tra il cofano motore e il parabrezza.

Nonostante abbia più di dieci anni, la linea è magicamente ferma nel tempo, e l'abitacolo può ospitare solo due persone. Ad ispirare il tratto dello stile le più celebri vetture scoperte degli '50 e '60. Mentre l'attenzione e la ricerca dei materiali amplificano il valore della Rolls-Royce Phantom Hyperion.

Come cambia

Fatta eccezione per la nota calandra anteriore, le proporzioni dell'intera vettura sono state ampiamente modificate rispetto all'originale, creando una linea ancora più sinuosa e slanciata.

Tutti i pannelli sono realizzati in fibra di carbonio e c'è anche una nuova capote in tessuto che si ripiega dietro i sedili posteriori sotto una copertura rivestita in legno.

Come tocco finale, sul cruscotto, è stato montato un orologio creato dal marchio svizzero Girard-Perregaux appositamente per Hyperion. Mentre sotto il cofano motore prende posto un V12 da 6,7 litri capace di 453 cavalli e 720 Nm di coppia. Numeri che consentono alla Rolls-Royce Phantom Hyperion di passare da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi.