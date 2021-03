Non è la prima volta che le case scelgono dei contesti invernali per mettere alla prova i propri modelli. Spesso, infatti, vediamo i prototipi affrontare le strade innevate e ghiacciate della Germania o della Scandinavia. È in queste situazioni estreme che si possono raccogliere i dati migliori ed è per questo motivo che anche l'americana Drako Motors ha portato la GTE in un luogo davvero remoto.

Divertimento nel massimo silenzio

Il pilota Andy Pilgrim si è messo al volante della GT elettrica e ha affrontato il Winter Performance Track di Steambot Springs, nello stato americano del Colorado. Qui Pilgrim ha potuto valutare con attenzione l’handling della GTE eseguendo un drift dopo l'altro.

Come se non bastasse, la Drako ha affrontato anche il lago ghiacciato di Georgetown, sempre in Colorado. Questa volta, a gestire l’esuberanza della supercar elettrica, ci ha pensato il pilota di rally David Hackl. Tra una derapata e un 360 bisogna dire che il divertimento sul lago è davvero assicurato.

La “GT più potente di sempre”

Per chi non la conoscesse, la Drako GTE si autoproclama come la “GT più potente” di sempre. Effettivamente i numeri sono piuttosto interessanti. La GT elettrica si affida ad un pacco batterie agli ioni di litio da 90 kWh per produrre 1217 CV e una coppia monstre di 8880 Nm.

La potenza è trasferita a quattro motori e la velocità massima stimata è di 332 km/h. Per contenere il peso, l’auto è realizzata interamente in fibra di carbonio con alcuni pannelli in alluminio. Non esistono dati ufficiali sull’accelerazione, ma in un video di qualche mese fa si vedeva la GTE battere la Tesla Model S P100D proprio nella sua specialità. Chissà se sarà in grado di superare anche la Tesla Roadster o la Model S Plaid.

Le consegne delle sole 25 Drako avverranno nel corso del 2021. Ognuna delle GTE è stata venduta alla cifra di 1,25 milioni di dollari (circa 1 milione di euro al cambio attuale).