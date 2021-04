Non solo vendite e immatricolazioni, il 2020 è stato un anno nero anche per gli eventi legati all'auto (così come ad altri settori). Le restrizioni e le limitazioni nei viaggi causate dalla pandemia hanno, di fatto, azzerato l’organizzazione di tante competizioni legate al motorsport.

Grazie ai vaccini e all’arrivo della stagione estiva, la macchina degli eventi sta provando a ripartire cercando di riportare la normalità in un settore che vive di socialità e convivialità. Spesso, infatti, non si tratta solo di gare, ma anche di momenti d’incontro tra turismo e gastronomia raffinata.

Durante la conferenza stampa dell'8 aprile, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha detto di aver chiesto al ministro del Turismo Garavaglia "un piano per le riaperture delle fiere e degli eventi". Nell'attesa di avere più certezze, proviamo a ricapitolare tutte le principali manifestazioni automobilistiche in programma (al momento) e come si possono seguire.

Formula E, E-Prix di Roma 10-11 aprile

Il primo appuntamento motoristico italiano è il Gran Premio valido per il campionato di Formula E che si tiene a Roma. L’E-Prix scatta sabato 10 alle 16 con la prima gara, mentre la seconda è in programma domenica 11 sempre alle 16.

Il circuito si snoda all’interno della Capitale e per questo motivo l’organizzazione ha chiuso determinate strade. Nel nostro approfondimento vi diamo maggiori informazioni sulle limitazioni alla circolazione nel corso del weekend dell’E-Prix.

L’evento si svolge a porte chiuse. Per vederlo ci si può sintonizzare su Canale 20 oppure collegandosi al canale YouTube della Formula E negli orari delle gare.

Quando 10-11 aprile Dove Roma Sito ufficiale www.fiaformulae.com/it/championship/race-calendar/2020-2021/rome Aperto al pubblico No

Coppa Milano-Sanremo 6-8 maggio

La dodicesima rievocazione della gara è dedicata alle auto costruite dal 1906 al 1990. Il programma prevede il ritrovo all’Autodromo di Monza con verifiche tecniche e giri liberi per i partecipanti. Dopo un pranzo a buffet, si parte per la parata inaugurale nel centro di Milano.

La gara vera e propria inizia il 7 maggio con tappa da Milano a Rapallo e sosta a Priocca d’Alba. Sabato 8 maggio l’ultima tappa con partenza da Rapallo in direzione Sanremo e pranzo al porto turistico di Loano.

L’evento, dopo la cancellazione dell’edizione 2020 a causa della pandemia, apre il Campionato Italiano Grandi Eventi 2021 e, al momento, non vi sono indicazioni su come seguire la gara.

Quando 6-8 maggio Dove Autodromo di Monza - Milano - Sanremo Sito ufficiale www.milano-sanremo.it Aperto al pubblico Da definire

Terre di Canossa 20-23 maggio

L’11esima edizione del Terre di Canossa mantiene il suo legame con la tradizione con un percorso di 600 km che comprende gli itinerari più affascinanti della Liguria e della Toscana.

Al Gran Premio sono ammesse auto storiche di ogni marca fino al 1976 e Maserati e Ferrari fino al 1991. Inoltre, sono presenti alcune Maserati e Ferrari moderne a cui è riservata una classifica speciale.

L’evento prevede 60 prove a cronometro, 6 prove di velocità media con rilevamenti segreti e due trofei speciali, ovvero il Forte dei Marmi e il Tricolore, entrambi riservati ai piloti non professionisti.

La manifestazione prende il via in piazza Berzieri a Salsomaggiore Terme dove avviene l'accredito dei partecipanti e la serata inaugurale. La prima tappa parte venerdì 21 da Salsomaggiore verso il Passo della Cisa con passaggi anche alle Cinque Terre, La Spezia, Lerici e Forte dei Marmi.

Nella seconda giornata, il percorso prevede un itinerario da Carrara con ritorno a Forte dei Marmi, passando per località come Massa e Lucca. Infine, domenica 23 la terza tappa si conclude a Quattro Castella, cuore delle Terre Matildiche, con passaggio anche a Sarzana e Roncolo.

Al momento, l'organizzazione non ha comunicato le modalità per assistere all'evento.

Quando 20-23 maggio Dove Salsomaggiore Terme - Quattro Castella Sito ufficiale www.granpremioterredicanossa.it Aperto al pubblico Da definire

Milano Monza Motor Show 10-13 giugno

La quattro giorni di rassegna si svolge tra le strade del centro di Milano. Si tratta di un percorso di quasi 3 chilometri da corso Vittorio Emanuele a piazza Duomo in cui vengono esposte auto, moto, prototipi e veicoli storici di oltre 50 case automobilistiche. Inoltre, in piazza Castello si tiene un focus sulle auto ibride ed elettriche per parlare della nuova mobilità.

All’evento è possibile assistere di persona in totale sicurezza oppure in streaming sul sito e sui social di Milano Monza Motor Show.

Quando 10-13 giugno Dove Milano e Autodromo di Monza Sito ufficiale www.milanomonza.com Aperto al pubblico Si

1000 Miglia 16-19 giugno

L’edizione 2021 della gara di regolarità di auto storiche più prestigiosa in Italia prevede il classico percorso da Brescia a Roma e ritorno. Nelle quattro tappe del programma si attraversa la Costa Tirrenica con sosta a Viareggio e, al ritorno, a Bologna.

Sono 375 le auto d’epoca ammesse (qui l’elenco completo) alla manifestazione di quest’anno, tutte di grande prestigio storico. Il programma 1000 Miglia Experience, invece, è dedicato a 30 tra supercar e hypercar moderne con un percorso di gara studiato ad hoc e 70 prove cronometrate.

Quando 16-19 giugno Dove Brescia - Roma Sito ufficiale https://1000miglia.it Aperto al pubblico Si

Motor Valley Fest 1-4 luglio

Il festival delle due e quattro ruote si svolge per la terza edizione a Modena. La Motor Valley Fest non riguarda solo l’esposizione di supercar e moto, ma anche una serie di eventi e talk dedicati al mondo dei motori e della tecnologia.

Si parla anche di start up e mondo universitario per dare un orientamento professionale a tutti coloro che ambiscono ad entrare nel settore dell’Automotive. Uno dei temi di quest’anno è la mobilità elettrica che viene discussa da famosi brand internazionali.

Si può partecipare all’evento in presenza o “digitalmente” collegandosi ai canali online della Motor Valley Fest per assistere alle discussioni e alle conferenze.

Quando 1-4 luglio Dove Modena Sito ufficiale https://motorvalley.it Aperto al pubblico Si

Coppa d’Oro delle Dolomiti 15-18 luglio

Si tratta di una delle competizioni più longeve in Italia con la prima edizione che è datata 1947. L’evento si divide in tre gare: Coppa d’Oro delle Dolomiti (riservata alle vetture prodotte fino al 1971), la Coppa d’Oro delle Dolomiti Legend (vetture prodotte dal 1972 al 1990) e Tributo Coppa d’Oro delle Dolomiti (vetture GT stradali costruite a partire dal 1991).

Il programma dell’edizione 2021 ha un percorso che si snoda tra le più belle strade delle Dolomiti. Con partenza da Cortina d’Ampezzo, le vetture storiche attraversano le montagne dell’Alto Adige e di Belluno tra il 16 e il 17 luglio. Domenica 18, invece, è previsto il tour in auto delle bellezze di Cortina d’Ampezzo con la successiva premiazione.

Quando 15-18 luglio Dove Cortina d'Ampezzo Sito ufficiale www.coppadorodelledolomiti.it Aperto al pubblico Si

Gran Premio Nuvolari 16-19 settembre

Si tratta della 31esima edizione della gara dedicata al pilota mantovano Tazio Nuvolari, scomparso nel 1953. Per il Gran Premio 2021 si parte sempre da piazza Sordello a Mantova in direzione Autodromo di Modena, prima di affrontare un percorso sulle colline romagnole e toscane. Il tour della prima tappa passa anche dal Circuito del Mugello e a Cesenatico.

La seconda tappa inizia e termina a Rimini con passaggi ad Urbino e Arezzo in mezzo a diversi tratti appenninici. Il percorso di 1000 km si conclude con la terza tappa che si snoda dal Mare Adriatico fino al ritorno a Mantova.

Al momento non vi sono informazioni precise su come seguire l'evento. Vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più dall'organizzazione.

Quando 16-19 settembre Dove Modena - Mantova Sito ufficiale www.gpnuvolari.it Aeprto al pubblico Da definire

Targa Florio Classica 14-17 ottobre

La Targa Florio, conosciuta anche come la “Cursa”, è una delle più antiche e famose al mondo. Si disputa infatti dal 1907 ed è ambientata nello scenario del parco delle Madonie in Sicilia. Nel corso della sua storia ultracentenaria vi hanno partecipato piloti famosi come Tazio Nuvolari, Stirling Moss e Graham Hill.

L’edizione 2021 parte giovedì 14 con le verifiche tecniche e sportive e la cerimonia d’inaugurazione. Il giorno successivo scatta la gara vera e propria con la prima tappa che si articola tra Palermo, Trapani e le saline. Nella seconda tappa di sabato 16, invece, si parte e si ritorna a Palermo con un passaggio al Circuito delle Madonie. Domenica 17, infine, è previsto un Tour di Palermo con la successiva premiazione.

Quattro le categorie: Targa Florio Classica (per auto prodotte fino al 1977), Legend (dal 1978 al 1990), Gran Turismo (per auto GT stradali prodotte dal 1991) e Ferrari Tribute (per le sole Ferrari prodotte dal 1991).

Al momento, non sono state date informazioni precise su come assistere alla gara nelle varie località in cui passeranno le auto.

Quando 14-17 ottobre Dove Palermo - Circuito delle Madonie Sito ufficiale www.targa-florio.it/classica/classica Aperto al pubblico Da definire

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 1-3 ottobre

Il Concorso d'Eleganza si svolge regolarmente dal 1929 al Grand Hotel Villa d’Este e Villa Erba sullo sfondo del Lago di Como. Come nelle passate edizioni, anche quest’anno vedremo la partecipazione di numerosi modelli storici e originali prototipi, alcuni dei quali presentate in anteprima mondiale.

Le auto sono divise in categorie e giudicate da un team di esperti guidato dal presidente Lorenzo Ramaciotti che assegna il premio “Best of Show”.

I prezzi per i biglietti e gli eventuali pacchetti devono ancora essere comunicati dall’organizzazione.