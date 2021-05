Quando si compra un'auto sportiva, oltre a quello della carrozzeria e dei cerchi, si può scegliere il colore anche delle pinze freno. Un mero vezzo stilistico, che però può richiedere processi decisionali non banali: e se poi, a distanza di tempo, ci si dovesse stufare di quella tinta?

Dubbio non banale che ha nell'illuminazione LED una possibile soluzione. Soluzione che rappresenta la grande novità della Brembo New G Sessanta, concept di pinza freno presentata dall'azienda bergamasca in occasione del proprio sessantesimo compleanno. Un prototipo dunque, ma che potrebbe vedere (e fare) la luce in un prossimo futuro.

L'imbarazzo della scelta

I dioidi LED sono applicati direttamente sulla pinza e possono adattarsi su ogni versione firmata Brembo, valorizzandone le forme e dando la possibilità di cambiarne l'aspetto a piacimento, semplicemente selezionando la tinta preferita. Ma non solo: la funzione dell'illuminazione del sistema Brembo New G Sessanta infatti è anche di diagnostica e comunicazione.

Grazie alla connettività wireless infatti le speciali pinze illuminate da LED possono fornire differenti dati e informazioni sullo stato di salute del veicolo o della pinza stessa, o permettere di ritrovare la propria auto o la propria moto in un parcheggio, creando piccoli fasci luminosi per guidare a destinazione i proprietari.

Ispirate al passato

Se l'illuminazione è figlia di una visione spostata verso il futuro, la forma della pinza Brembo New G Sessanta si ispira al passato dell'azienda e più precisamente alla prima pinza freno mai realizzata: era il 1972 e fu destinata alle moto. A richiamarne le forme ci pensano le diverse nervature che la attraversano.

Un incontro tra futuro e passato per creare un prodotto che possa fare da punto di partenza per sviluppi futuri, dove le pinze freno potranno evolvere le loro funzionalità e adattarsi anche - di volta in volta - ai gusti estetici dei clienti.