A partire dal 24 maggio 2021, cioè da lunedì scorso, tutte le persone che entrano in Italia dall'estero e con qualsiasi mezzo (auto compresa) devono compilare il modulo digitale di localizzazione passeggero (digital Passenger Locator Form o dPLF).

Questo modulo prende il posto della precedente autocertificazione e deve essere obbligatoriamente compilato da "Chiunque faccia ingresso in Italia dall’estero per una qualsiasi durata, a bordo di qualunque mezzo di trasporto", come recita la pagina del sito del Ministero della Salute.

Come si compila il modulo digitale

Nel nuovo dPLF, spiega sempre il ministero, "vengono raccolte informazioni sull'itinerario di viaggio, recapito telefonico e indirizzo di permanenza in territorio nazionale per permettere all’Autorità Sanitaria di contattare tempestivamente il passeggero, qualora esposto ad una malattia infettiva diffusiva durante il viaggio."

Per ottenere il modulo digitale e poterlo compilare è necessario registrare un proprio account sul sito https://app.euplf.eu/#/ e poi seguire la procedura guidata riportata online. Una volta inviato il modulo compilato, la persona riceverà al proprio indirizzo e-mail il dPLF in formato pdf e QRcode che andrà mostrato direttamente dallo smartphone al momento dell'ingresso nel nostro Paese o all'imbarco se si tratta di un viaggio in aereo/nave/treno/bus.

Le altre informazioni utili

In alternativa sarà sempre possibile stampare lo stesso modulo pdf ricevuto. Il modulo è obbligatorio per ogni persona adulta che entra nei confini nazionali, mentre i minori saranno registrati in quello dell'adulto accompagnatore o del tutore, che lo compilerà prima della partenza.

Il ministero stabilisce poi che "In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo" (qui il pdf), precisando che "l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea."

Per maggiori informazioni è anche disponibile qui il pdf della circolare 15 maggio 2021 della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute.

Ulteriori indicazioni sull'utilizzo del dPLF sono qui sotto:

Adempimenti per le compagnie dei mezzi di trasporto

Sarà loro compito:

garantire la massima diffusione alla notizia del nuovo adempimento ai passeggeri, ove possibile anche attraverso l’invio di email prima del viaggio;

collaborare al fine di garantire la totale adesione da parte dei passeggeri al nuovo adempimento;

verificare l’avvenuta compilazione del dPLF, che verrà mostrato in formato digitale (smartphone) o in copia cartacea prima di consentire l’imbarco del passeggero sul mezzo;

trattandosi di obbligo di legge, non consentire l’imbarco in caso di mancata compilazione

Adempimenti per equipaggi e per il personale viaggiante dei mezzi di trasporto