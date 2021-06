Ecoincentivi Nissan in caso di permuta o rottamazione di un’auto immatricolata da almeno 6 mesi dalla data di contratto: è quanto la casa giapponese propone nel mese di giugno su molti modelli della propria gamma, compresa una vettura compatta come la Micra Eco Acenta, il modello intermedio con la motorizzazione 1.0 IG-T a GPL.

Il valore di listino iniziale è di 18.915 euro, che scendono a 14.875 euro, oppure a 13.775 euro in caso di adesione al finanziamento Intelligent Buy. L’anticipo è di 4.491 euro, mentre le rate mensili sono 60 da 129 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,78%); la rata finale è di 5.674,50 euro, per un massimo di 50.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

In caso di adesione, sono comprese negli importi di questo esempio anche l’assicurazione Finanziamento Protetto e un Pack Service comprendente tre anni di furto e incendio; di norma, è possibile aggiungere alla rata eventuali servizi in più.

Vantaggi

Ai vantaggi dell’alimentazione a GPL, si aggiunge l’offerta su un modello che non è alla base della gamma, e quindi ha una certa disponibilità di accessori. Lo sconto è di 4.040 euro, che salgono a 5.140 se si sceglie il finanziamento; le rate sono piuttosto basse, e nell’esempio sono compresi alcuni servizi assicurativi.

Svantaggi

Attenzione ai costi in più e agli oneri finanziari, che vanno sommati agli importi di esempio. A differenza di altre promozioni del periodo, qui è richiesta la permuta o la rottamazione, insieme a un anticipo di circa 4.500 euro.

In sintesi