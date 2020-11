La gamma della Nissan Micra si aggiorna in vista del 2021 e lo fa con novità non solo estetiche, ma anche per quanto riguarda i motori e la sicurezza attiva.

Ci sono tre nuovi allestimenti a listino, fra cui uno dal look più sportivo, e un propulsore a benzina omologato Euro 6D Full, oltre a un nuovo pacchetto chiamato Safety Pack.

Allestimento N-Sport

La nuova versione N-Sport si inserisce in modo permanente nella gamma della Micra, offrendo dettagli più pepati nel look.

Ci sono finiture in nero lucido nel frontale, al posteriore e di lato, insieme alle calotte degli specchietti. In più, i fari e i fendinebbia sono a LED di serie. Non mancano poi i nuovi cerchi in lega Perso da 17".

Dentro, la novità principale sono i nuovi inserti in Alcantara per i sedili e per il cruscotto.

Allestimento N-Design

Per chi non volesse rinunciare a un tocco di stile in più ma senza sfociare nel look sportivo, c'è il nuovo allestimento N-Design. All'esterno si possono scegliere due varianti per le finiture di serie, nero lucido o cromato, mentre i cerchi sono two-tone Genki da 16".

All'interno, i sedili sono in tessuto nero con dettagli grigi. Plancia, portiere e imbottiture per le ginocchia, invece, sono effetto pelle.

Allestimento Tekna

Per chi preferisce avere di serie tecnologie di bordo più avanzate, è in arrivo il nuovo allestimento Tekna.

Qui, il sistema di telecamere Intelligent Around View di serie aiuta il conducente a parcheggiare in modo più semplice, integrando anche il riconoscimento oggetti in movimento e il sensore di angolo cieco laterale.

Per quanto riguarda l'infotainment, rimangono disponibili Apple CarPlay e Android Auto, rispettivamente col supporto di Siri e dell'Assistente Google. Di serie anche l'impianto audio Bose Personal.

Motore a benzina Euro 6D Full

Il propulsore a benzina 1.0 è stato aggiornato alla nuova omologazione Euro 6D Full, per garantire emissioni inferiori e ridurre i consumi.

La curva di coppia è stata migliorata per favorire una guida più fluida e reattiva, il che significa meno cambi di marcia in città.

Assistenti alla guida

Di serie su Tekna - e optional sulle altre versioni - c'è un nuovo gruppo di assistenti alla guida all'interno del Safety Pack, che include:

Abbaglianti automatici

Controllo cambio di corsia involontario

Frenata automatica di emergenza con rilevamento pedoni

Riconoscimento della segnaletica stradale

La Nissan Micra MY 2021 sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire dalla fine del 2020, con prezzi a partire da 16.315 euro.