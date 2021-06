La BMW iX è pronta per essere venduta. La vediamo dal vivo al Milano Monza Open-Air Motor Show 2021 ed entro la fine dell'anno si potrà acquistare in due diverse motorizzazioni (identificate dalle sigle iX xDrive50 e iX xDrive40) ad un prezzo base che dovrebbe oscillare intorno ai 77.300 euro (il listino completo verrà comunicato a ridosso del lancio).

E' un SUV elettrico grande e dallo stile innovativo che eroga la potenza di circa 500 CV e promette 600 km di autonomia.

Il design lo ha ereditato dalla Vision iNEXT che abbiamo visto nel 2018 e l'architettura è quella modulare e scalabile che farà da base a molte delle prossime elettriche bavaresi.

Uno sguardo tutto suo

La BMW iX ha i fari più sottili che si siano mai visti su una BMW. E' l'espressione di un concetto di stile minimalista di "shy tech", tecnologia poco appariscente, come dimostra ad esempio anche il logo BMW che davanti nasconde il tappo di riempimento del serbatoio lavavetri e dietro la telecamera di retromarcia. Anche al posteriore i gruppi ottici sono estremamente sottili e un'altra particolarità della iX è la griglia.

Non è la classica griglia BMW, ma è una griglia completamente chiusa, che non ha prese d'aria ma ospita sistemi di bordo findamentali: telecamere, radar e vari sensori.

Com'è fatta dentro

Al Milano Monza non possiamo salire a bordo e farvi vedere com'è fatta dentro la BMW iX. Tuttavia già sappiamo e possiamo mostrarvi nelle foto che il pavimento è piatto (caratteristica ormai nota delle auto a zero emissioni e che va a tutto vantaggio dello spazio per gli occupanati).

Ci sono molte "chicche" offerte dalla BMW iX: le cornici blu presenti sul logo e altrove, gli altoparlanti integrati nei sedili (optional) e l'impressionante Curved Display composto da uno schermo da 12,3" per la strumentazione e uno da 14,9" in plancia, uniti in un pannello rivolto al guidatore. Ricordiamo che con il 5G la velocità di calcolo è raddoppiata.