La notizia non è ancora ufficiale, ma la Maserati Levante dai mille colori che vedete in questo breve video sul canale Instagram di Maserati Fuoriserie, sarà svelata in forma definitiva al Motor Valley Fest 2021 in programma a Modena dal 1° al 4 luglio.

Le poche informazioni disponibili sono proprio quelle contenuto nella video elaborazione digitale che ci anticipa l'aspetto definitivo di questa Levante personalizzata dal reparto progetti speciali Maserati Fuoriserie.

Una cascata di vernice

Ad accompagnare le curiose immagini della Maserati Levante al centro di una giostra di vernici tutte diverse ci sono le parole contenute nel post che recitano così:

"Caro @massimobottura, visto che il dinamismo e il colore sono al centro di questo progetto, abbiamo deciso di fare un piccolo test in grafica 3D prima di proseguire coi lavori. Una cosa è certa: la quantità di colore non basta mai."

Il messaggio di Maserati Fuoriserie è rivolto quindi direttamente al famoso chef Massimo Bottura che da anni è sia ambasciatore di Maserati che della Motor Valley. Immaginiamo quindi che questa curiosa Levante "arcobaleno" che sarà esposta al Motor Valley Fest sia destinata proprio allo chef stellato modenese.

Personalizzazioni uniche

Quello che appare chiaro è anche il concetto stilistico della Levante investita da fiumi di vernice diversa, stesa sulla carrozzeria apparentemente in colore opaco metallizzato come se avesse attraversato un fantastico colorificio.

Ecco allora strisce di tinta diversa sul frontale e il cofano, schizzi di colorati sui bordi dei passaruota e sull'estrattore di coda, in modo da rendere davvero unica l'auto personalizzata.

Ricordiamo che Maserati Fuoriserie prevede per i clienti tre linee di personalizzazione, chiamate collezioni: Corse, Unica e Futura. Nel caso della nuova Levante multicolore, immaginiamo che prevalga la collezione Futura, quella che la Casa modenese dedica "ai futuristi, amanti della tecnologia e dei nuovi materiali, per le persone che abbracciano il cambiamento con entusiasmo ed energia e che sanno che il meglio deve ancora arrivare."