Novità per la Skoda Enyaq, dopo le versioni a 2 ruote motrici arriva ora in Italia anche la versione a trazione integrale del SUV elettrico ceco. A muoverla ci pensa una coppia di motori (uno per asse) per 195 kW (265 CV) di potenza e coppia di 425 Nm. Dati che la rendono la più potente della gamma, in attesa della Kodiaq RS da 306 CV, con autonomia dichiarata di 497 km.

Nello specifico i motori sono da 204 CV al posteriore e 109 all'anteriore, alimentati da un pacco batterie da 82 kWh nominali (77 kWh effettivi) capaci di accettare ricariche veloci fino a un massimo di 125 kW.

Come funziona

Lo schema meccanico della Skoda Enyaq 80x prevede che di base ci si muova grazie al motore posteriore a magneti permanenti, mentre le ruote anteriori - accoppiate a un motore asincrono - si attivano unicamente in condizioni particolari, quando è richiesta la massima aderenza. Una scelta che permette di massimizzare l'autonomia e le prestazioni: i motori asincroni infatti danno il loro meglio quando chiamati a carichi di lavoro di breve durata, esattamente come avviene per quello montato sul SUV elettrico di Skoda.

La prova della Skoda Enyaq a trazione posteriore

Le prestazioni ufficiali dichiarano 6,9" per lo 0-100, mentre la velocità massima si assesta sui 160 km/h, esattamente come le versioni con la sola trazione posteriore.

Skoda Enyaq 80x, i prezzi

Già ordinabile la Skoda Enyaq a trazione integrale parte da 49.000, per un massimo di 53.000 euro. Gli allestimenti sono quelli già presenti sulle altre versioni: base, Executive e Sportline. La prima di serie offre sistema keyless, luci full LED, cerchi da 19", monitor touch da 10", sensori di parcheggio anteriori, telecamera posteriore e velocità di ricarica massima di 125 kW.

La Skoda Enyaq Executive aggiunge vari sistemi di assistenza alla guida, navigatore satellitare connesso, palette al volante per la regolazione della frenata rigenerativa e vernice metallizzata. Infine l'allestimento Sportline prevede di serie assetto ribassato, sterzo a rapporto variabile, sedili sportivi, luci matrix LED e altro ancora. Inoltre è disponibile come optional la mascherina Crystal Face, illuminata da 130 LED.