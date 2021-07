Un esemplare unico di Fiat 1100 Sport Barchetta MM si è aggiudicato il Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic 2021. L'evento, andato in scena dal 2 al 4 luglio in Costa Smeralda, è giunto alla sua sesta edizione con la partecipazione di 46 auto classiche, scelte da un comitato di selezione prima dell'inizio del Concorso.

La Fiat 110 Sport è un esemplare unico restaurato da Luciano Nicolis, il fondatore dell'omonimo Museo, con scocca realizzata dalla carrozzeria Rocco Motto di Torino e telaio modificato e migliorato dalla Squadra Stanguellini di Modena. Rispetto al modello originale dell'epoca monta un motore potenziato con l'aggiunta di tubi per il raffreddamento dell'olio.

Le regole del concorso

La giuria del Concorso, composta da 12 esperti, è stata presieduta per il quarto anno consecutivo dallo storico dell'automobile Paolo Tumminelli. Ad affiancarlo il designer Fabrizio Giugiaro; il fondatore di Auto Classic Luciano Bertolero; il membro del Comitato di Selezione del Concorso di Eleganza di Villa d'Este Emmanuel Bacquet; il collaudatore Lamborghini Valentino Balboni; il CEO di Car & Vintage Alberto Vassallo; il CEO di Classic Driver J. Philip Ratgen; il direttore del Museo dell'Automobile di Torino Mariella Mengozzi; la scrittrice e pilota di auto storiche Gaby von Oppenheim; il PR di gare d'epoca Enrico Renaldini, ed il giornalista e presidente del Maserati Club Japan Shinichi Ekko.

Le auto in concorso sono divise in numerose categorie, quali Best in Show per la classifica generale, Sex on The Beach per le spiaggine e Rally Queens per le auto da rally, la storica Dolce Vita simbolo della manifestazione, ma è stata la Fiat proveniente dalla collezione del Museo Nicolis di Villafranca di Verona a conquistare il trofeo più importante, disegnato da Fabrizio Giugiaro.

La Fiat che ha conquistato la giuria

La Fiat, portata al Concorso da Silvia Nicolis, personalità di rilievo del mondo delle auto storiche, e Riccardo Meggiorini, calciatore del Vicenza, ha conquistato anche il premio Spirit of 1000 Miglia. Il trofeo è assegnato ufficialmente dall'organizzazione della Freccia Rossa per l'auto che interpreta al meglio l'essenza e lo spirito di quella che dal 1927 viene definita la "corsa più bella del mondo".

Questo esemplare unico di Fiat 1100 Sport Barchetta MM ha infatti partecipato alla Mille Miglia del 1948, portata in gara da Alessio Pedretti con il numero 395. Il modello Fiat, nell'immediato dopoguerra, era uno dei più utilizzati dai piccoli preparatori come dimostrano le numerosissime iscrizioni alla corsa automobilistica.

Tutte le altre vincitrici

La dune buggy Meyers Manx, presentata al Concorso da Mark Porsche, ha invece vinto nella nuova classe Sex On The Beach che vedeva in gara 11 Spiaggine. Nella stessa categoria hanno ricevuto un riconoscimento anche la Fiat 850 Shellette Spiaggina (premio Registro Fiat) del collezionista statunitense Stuart Parr e la Fiat Panda-Stola Destriero (Premio Mauto), realizzata nel 1992 in due soli esemplari, dei quali uno destinato all'Avvocato Agnelli.

Nella categoria Rally Queens la Lancia 037 Gruppo B di Gianmario Francone ha ottenuto il massimo riconoscimento, mentre la Subaru WRC del Console di Antigua Carlo Falcone si è aggiudicata il Pole Position Award.

Nella classe Dolce Vita, una delle più ambite e importanti del Concorso, ha conquistato il successo la Lancia Aurelia B24S Convertible.

Gli altri premi:

Trofeo Goodwool - Auto con la miglior verniciatura - Lancia Aurelia B52 - Eric Staartjes

Trofeo Hetica Klassik Fund - Auto che rappresenta il miglior investimento - Fiat PandaMondiali Cabriolet Italia 90 - Alessandro Fabiani

Premio Speedometer - Equipaggio femminile - Mini Spiaggina - Delù Laura - Henda Tinsa

Premio Speedometer - Equipaggio giunto da più lontano alla guida - Porsche 911 - Nils Oppermann - Mona Puncher

Premio Sabbadini - Donna più glamour del Concorso - Patrizia La Russa

Premio Sabelt - al Best in Show e a tutti i vincitori di Classe

Foto Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic: @degler_studio