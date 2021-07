Presentata in versione standard al Salone di Francoforte nel settembre 1963, la Mercedes-Benz W100 Pullman 600 rappresentava, tra gli anni sessanta e settanta, l'eccellenza del lusso per il marchio tedesco.

Una di queste limousine, molto speciale e consegnata nel 1975 in Libano con vernice esterna grigio antracite metallizzata e interni in pelle blu, è ora in vendita su Mechatronik con un prezzo di 2,3 milioni di euro.

Un restauro completo

Mercedes-Benz Classic ha acquistato il veicolo a Malaga nel 2007, iniziando successivamente un lunghissimo lavoro di ripristino durato fino ad oggi. Su espressa richiesta del cliente l'automobile è stata smontata del tutto per essere restaurata sul modello originale Pullman e volendo ricreare il comfort della serie Maybach dell'epoca.

Il primo intervento massiccio ha riguardato la carrozzeria che è stata completamente ricostruita e successivamente riverniciata dalla Mercedes a Stoccarda. Allo stesso modo il motore, il cambio e gli assali sono stati completamente revisionati e il telaio rifatto.

Dentro spazio a lusso e comfort

Gli interni sono unici, realizzati appositamente per la Mercedes W100 Pullman con elementi della serie Maybach, come nel caso del tetto in vetro, in un mix tra elementi d'epoca e componenti moderne.

L'esterno del tetto panoramico è stato creato seguendo le linee e la forme dell'auto originale, mentre il vetro interno è ripreso dalla Maybach. Inoltre, tramite l'azione di un pulsante il pannello divisorio tra il conducente e i sedili posteriori può essere trasformato in una lastra di vetro satinato.

Tecnologia al passo con i tempi

Il sistema di infotainment è ripreso direttamente dalla Mercedes Classe S W221, è marchiato Alpine, consente la ricezione digitale e analogica, e vede la presenza di due dispositivi di navigazione. In aggiunta è stata prevista la possibilità di un'interfaccia laptop nella console centrale e un lettore DVD.

L'attenzione ai particolari si ritrova anche nell'installazione dell'interfono della Classe S per garantire la migliore comunicazione tra conducente e passeggero, mentre per gestire le dimensioni importanti dell'auto sono state montate due telecamere, anteriore e posteriore, per facilitare le manovre di parcheggio.

Dettagli di pregio

Le sedute sono state progettate basandosi su quelle presenti nella serie Maybach, sono regolabili idraulicamente e ospitano il frigorifero portatile originale, i tavolini ripiegabili e il contenitore per i flute di champagne.

L'impianto di condizionamento è stato anch'esso riprogettato in maniera da adattarlo anche ai climi dei Paesi più caldi.

Dopo i numerosi interventi effettuati la Mercedes-Benz W100 600 Pullman oggetto di questo restauro è diventata un modello unico. Tenendo conto della meticolosità del restauro e della particolarità dell'esemplare, l'auto è stata messa in vendita dallo specialista tedesco Mechatronik a un prezzo di 2.320.500 euro.