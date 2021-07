I droni sono ormai sempre più comuni e molti, dai giovani ai meno giovani, si divertono facendoli volare per puro diletto o per riprendere paesaggi altrimenti fuori dalla portata di smartphone o macchine fotografiche.

Cieli sempre più affollati non solo da amatori o professionisti, ma anche dalle forze dell'ordine che con i loro droni pattugliano le strade alla ricerca di automobilisti indisciplinati.

Esattamente come accade in Polonia, dove alcune strade vengono sorvegliate dall'alto, offrendo così uno strumento aggiuntivo ai classici autovelox, telecamere fisse e altro ancora. Occhi elettronici invisibili per gli automobilisti, pronti a cogliere ogni infrazione al codice della strada.

Attenzione ai sorpassi

Un video su Youtube mostra il drone della polizia polacca in azione: dall'alto pattuglia un tratto di strada con doppia linea continua dove ogni tipo di sorpasso è vietato. O almeno, sarebbe vietato: nel filmato si vedono infatti numerosi automobilisti noncuranti del divieto invadere la corsia opposta per superare altri veicoli, sicuri di non essere ripresi da alcuna telecamera.

Peccato che qualche centinaia di metri dopo spunti un poliziotto con paletta a invitare gli indisciplinati automobilisti ad accostare, per dare il via alla trafila burocratica che porterà alla sanzione.

Una "moda" sempre più diffusa

Quelli della Polonia non sono gli unici cieli solcati dai droni della polizia: negli Stati Uniti infatti, in seguito a una sentenza della Federal Aviation Authority (l'autorità statunitense che regola il traffico aereo, l'equivalente dell'ENAC), dal 2016 permette alle autorità di utilizzare droni per la sorveglianza delle strade.

Anche nel Regno Unito droni con telecamere ad alta definizione si alzano in volo per aiutare la polizia nel proprio lavoro, mentre in Australia sono utilizzati principalmente per sgominare bande che - alla Fast & Furious - organizzano corse clandestine di auto.

E voi sareste d'accordo nel far utilizzare i droni anche alle forze dell'ordine italiane per pattugliare le strade e sanzionare i pirati della strada?