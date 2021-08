Volkswagen continua con la promozione Progetto Valore Volkswagen, aggiungendo nel mese di agosto gli ecoincentivi anche sulle piccole motorizzazioni a benzina: ad esempio, sulla Polo 1.0 dotata del tre cilindri da 80 CV.

Per la Volkswagen Polo restyling 1.0 EVO il prezzo iniziale scende da 18.700 euro a 15.170 euro, sommando Ecobonus di 1.500 euro e contributo di Volkswagen e delle concessionarie pari a 2.030 euro. Per ottenere il bonus statale, se disponibile, occorre rottamare un veicolo di categoria M1 secondo le disposizioni di legge.

Con un anticipo di 1.800 euro, le rate mensili sono 35 da 149 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,41%), mentre la rata finale ammonta a 9.528,02 euro. Nella rata è compresa anche un’estensione di garanzia di altri due anni, o per un massimo di 80.000 km.

Vantaggi

Con il ritorno degli incentivi statali, si possono fare buoni affari anche su alcuni modelli a benzina dalle emissioni ridotte: per la Polo, lo sconto è di 3.530 euro, ma soprattutto la rata non supera i 150 euro. La garanzia di 4 anni complessivi supera il periodo del pagamento delle rate mensili.

Svantaggi

Per questa offerta occorrono sia la rottamazione che la disponibilità dei fondi statali. A differenza di altre concorrenti, è richiesto un anticipo, seppure non troppo alto, e non sono previsti rimborso rate o spostamento in avanti del pagamento.

In sintesi