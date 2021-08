La Toyota GR 86 è un'ottima base per gli appassionati di tuning. La Casa giapponese lo sa bene, tanto che ha creato ben due linee di accessori specifiche, ovvero la GR Parts e la GR Parts Concept, dove “GR” sta per “Gazoo Racing”, il reparto sportivo del marchio.

Gli accessori hanno "preso vita" su due show car esclusive che montano tutti i ricambi disponibili.

La massima espressione del tuning

In entrambi i casi il look è completamente stravolto e la coupé sportiva di Toyota sembra pronta per affrontare anche le piste più impegnative. È impossibile non notare subito i cerchi cromati da 19”, una prerogativa di tanti modelli americani d’epoca, ma che ben si abbina allo stile corsaiolo della GR 86.

Fotogallery: Toyota GR 86 GR Parts

11 Foto

Le modifiche continuano con paraurti allargati e ampiamente forniti di prese d’aria e fibra di carbonio. Nel posteriore si osservano i quattro terminali di scarico, i quali, secondo Toyota, contribuiscono a far “salire di tono” il sound del motore. E non può certo mancare l’enorme alettone che genera una maggiore deportanza a velocità da pista schiacciando a terra l’auto.

Cambiano anche assetto e abitacolo

Oltre alle tantissime modifiche estetiche, la speciale Toyota GR 86 può fare affidamento su una maggiore rigidità del telaio e nuovi impianti di aspirazione e di scarico che hanno contribuito ad aumentare la potenza. Tuttavia, Toyota non ha rivelato l’entità delle modifiche al 2.4 4 cilindri boxer da 232 CV.

Gli accessori si trovano anche nell’abitacolo. Qui è la fibra di carbonio a farla da padrone su plancia, pannelli delle portiere e perfino nel rivestimento della chiave d’accensione. Inoltre, nella lunga lista di modifiche c’è anche un nuovo kit di sospensioni che ha abbassato la GR 86 migliorando l’handling e la stabilità.

Naturalmente, alcune modifiche come quelle relative alla potenza e all’assetto potrebbero comportare diversi problemi di omologazione in Italia. Ma se non altro i fans possono sognare la propria GR 86 dei desideri.