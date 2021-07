Non abbiamo dovuto attendere molto per vedere il primo tuning della Toyota GR 86. Svelata lo scorso aprile, si tratta della seconda generazione del modello conosciuto precedentemente come GT 86. HKS, uno dei tuner più famosi di tutto il Giappone, ha già messo le mani sulla Toyota con un vestito realizzato su misura e un motore vitaminizzato.

Fianchi e alettone XL

Nel video ufficiale di presentazione notiamo le dimensioni extra-large della carrozzeria. HKS ha costruito un kit decisamente aggressivo con paraurti più affilati e minigonne allargate. Nella fiancata si notano anche le nuove grandi feritoie in corrispondenza dei passaruota anteriori per dare sfogo al calore dei freni durante le sessioni in pista più impegnative.

Il posteriore, invece, presenta un alettone che sembra preso in prestito da un’auto da corsa e un nuovo diffusore che integra i due grandi terminali di scarico neri. Questi ultimi esaltano il sound del motore e sono realizzati in una lega superleggera.

Le sospensioni Hipermax S hanno permesso di abbassare l’auto di alcuni millimetri e di donare una dinamica di guida ancora più coinvolgente. L’abitacolo, invece, è impreziosito dai sedili sportivi Bride dotati di un supporto laterale più accentuato e adatto ad uno stile di guida sportivo.

Leggera e con 300 CV

Il pacchetto di modifiche di HKS comprende anche un intervento importante al motore. Il 2.4 litri 4 cilindri boxer della Toyota eroga di base 232 CV e 250 Nm di coppia ed è stato potenziato con l’aggiunta con un sistema di sovralimentazione chiamato GT2 Supercharger.

HKS non ha rivelato l’entità della modifica, ma nella GT86 lo stesso GT2 aveva aumentato la potenza di circa 70 CV. È probabile, quindi, che la GR 86 possa superare di slancio i 300 CV con un cambio manuale a 6 rapporti.

Niente male per un’auto di dimensioni compatte e che pesa solo 1270 kg. Con una messa a punto di questo tipo non dovrebbe andare lontana dalle prestazioni offerta dalla “sorellona” Supra da 340 CV.Al momento, il kit di HKS è solo un concept, ma è destinato a diventare presto realtà.