Presentata come concept al Salone di Ginevra 2019 l'Alfa Romeo Tonale avrebbe dovuto debuttare in versione definitiva nel 2021, salvo poi essere rimandata al 2022 per volere del nuovo CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato, insoddisfatto pare delle prestazioni della variante plug-in del SUV compatto del Biscione.

Ancora qualche mese quindi ci separa dalla presentazione della sorella minore della Stelvio, protagonista di una serie di foto pubblicate Walter Vayr su Facebook. Scatti che si concentrano sulla parte posteriore, sulla quale sembrano essere installate luci ancora provvissorie.

Come cambierà?

Foto che quindi non ci danno la possibilità di notare eventuali somiglianze o differenze con la Tonale concept vista più di 2 anni fa, rispetto alla quale però i cambiamenti stilistici dovrebbero essere numerosi ma non eccessivi, e che non stravolgeranno quindi l'aspetto generale del SUV.

Al posteriore invece sembrano esserci le stesse luci viste qualche settimane fa su un altro muletto dell'Alfa Romeo Tonale, per le quali i sospetti che si tratti di elementi posticci è forte. Quasi certamente sulla versione di serie saranno differenti, pur mantenendo lo sviluppo orizzontale.

Infine non si vedono gli scarichi, ma questo non significa che si trovi al cospetto della Tonale elettrica, semplicemente saranno nascosti.

Ancora dubbi

Quasi certamente l'Alfa Romeo Tonale sarà basata sulla piattaforma della Jeep Compass, con possibilità di sceltra tra trazione anteriore o integrale, con una versione ibrida plug-in per la quale potrebbe essere adottato un motore differente e più potente rispetto al 1.3 benzina del SUV delle 7 feritoie.

Rimane comunque la possibilità, lontana, che sotto ci sia la piattaforma EMP2 di origine PSA. Di cambi in corsa in Francia ne sanno qualcosa, basta pensare alla nuova Opel Corsa: era ormai pronta ma basata su piattaforma General Motors e col passaggio della Casa tedesca in mano al Gruppo francese arriverà anche un cambio di meccanica con l'adozione della CMP.