Un rarissimo esemplare di Lamborghini Centenario va all’asta. Realizzata nel 2016 per celebrare i 100 anni dalla nascita di Ferruccio Lamborghini, la Centenario è stata realizzata in soli 40 esemplari, di cui 20 con carrozzeria Roadster. Una di queste ultime è pronta a trovare un nuovo proprietario e sarà in vendita da Mecum Auctions dal 12 al 14 agosto a Monterey.

Unica e leggera

Basata sull’Aventador, la Centenario è stata completamente rivista nell’estetica e negli interni. L’intera carrozzeria e il telaio monoscocca sono realizzati in fibra di carbonio, mentre l’esemplare dell’asta presenta la doppia tinta Blue Cepheus e Blue Hera con accenti color argento.

La particolare verniciatura esalta le linee elaborata della Centenario caratterizzata da fari dalla forma inedita e da una zona posteriore attentamente modificata per migliorare l’aerodinamica e l’efficienza del diffusore.

L’utilizzo di pannelli specifici e di componenti ancora più leggere rispetto all’Aventador hanno permesso di contenere il peso in 1.520 kg, ovvero circa 55 kg in meno rispetto al modello da cui deriva.

Vale come 5 Aventador

Sotto il cofano c’è lo stesso motore V12 di 6,5 litri e 770 CV dell’Aventador LP 770-4, abbinato al cambio automatico ISR a 7 rapporti e alle quattro ruote motrici.

Come si può intuire, Lamborghini Centenario non manca certo lo spunto: 0-100 km/h in 2,8" e velocità massima di 349 km/h. Altrettanto sensazionali i tempi nello 0-200 km/h (8,6 secondi) e 0-300 km/h (23,5 secondi).

Completa anche la dotazione tecnologica che comprende il sistema d’infotainment con tanto di telemetria, due telecamere interne che registrano l’esperienza di guida.

Per mettere in garage questo pezzo di storia di Lamborghini bisogna essere pronti a cifre da capogiro, anche perché si sta parlando di uno dei soli 9 esemplari destinati al mercato nordamericano. Mecum stima la Centenario tra gli 1,7 e i 2,1 milioni di euro. Quasi come 5 Aventador.