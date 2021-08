Avreste mai pensato a un'auto che è in grado di illuminare differenti parti della propria carrozzeria per rendersi visibile e comunicare con gli altri veicoli? Negli ultimi anni la sicurezza in auto, soprattutto di notte, è migliorata molto grazie alle nuove tecnologie applicate ai gruppi ottici e agli ADAS, ma ancora non si è arrivati a una soluzione che coinvolga attivamente altri componenti dell’auto.

In questo senso Marelli Automotive Lighting, divisione specializzata nell’illuminazione del fornitore leader del settore automotive, e Samvardhana Motherson Automotive Systems Group (SMRP BV) hanno siglato una partnership tecnologica per la realizzazione di soluzioni di illuminazione intelligente per diversi elementi della carrozzeria dell’auto.

Lavoreranno con ADAS e guida autonoma

In particolare si tratterà di utilizzare griglie frontali, paraurti e altre parti del veicolo come sistemi illuminanti, soprattutto in previsione dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie di assistenza alla guida ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) e di guida autonoma AD (Autonomous Driving).

SMRP BV e Marelli Automotive Lighning, aziende che collaborano attivamente dal 2008, integreranno in questo progetto le proprie competenze, basate rispettivamente sulla produzione di elementi in plastica per il settore automotive e sul know-how nel campo dell’illuminazione e dell’integrazione dei sensori.

Strumento di rilevamento e comunicazione

Una collaborazione che porterà una nuova concezione d’illuminazione attiva sfruttando elementi della carrozzeria quali griglie frontali e paraurti, oltre a elementi come pannelli posteriori, parafanghi e pedane.

Questa tecnologia non precluderà l'installazione sulle griglie e sui paraurti "smart" di sensori per sistemi ADAS e di guida autonoma, come LiDAR radar e telecamere. Il sistema di illuminazione intelligente avrà anche la capacità di visualizzare o proiettare messaggi in modo tale da essere classificato come strumento di rilevamento e comunicazione V2X (Vehicle-to-Everything).

L’illuminazione intelligente potrà avere risvolti positivi anche in termini di design delle auto. Le parti di carrozzeria potranno essere utilizzate per creare elementi decorativi personalizzati in funzione della caratterizzazione sempre maggiore che viene effettuata dai marchi costruttrici per rendere distinguibili i propri prodotti.